รถเริ่มแน่นสายเอเชีย–พหลโยธิน ประชาชนแห่กลับกรุงต่อเนื่อง หลังหยุดยาวปีใหม่

พระนครศรีอยุธยา - การจราจรขาเข้ากรุงเทพฯ บนถนนสายเอเชียและพหลโยธินเริ่มค่ำวันนี้ หนาแน่น ประชาชนทยอยเดินทางกลับหลังหยุดยาวปีใหม่ รถวิ่งเต็มทุกเลน คาดตลอดทั้งคืนปริมาณรถยังเพิ่มต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 20.30 น. วันนี้ ( 2 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานคร บนถนนสายเอเชีย ผ่านพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 15–5 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง หลังเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ส่งผลให้ปริมาณรถยนต์หนาแน่นตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงค่ำ รถวิ่งเต็มทุกช่องทางการจราจร มีการชะลอตัวสะสมเป็นช่วง ๆ แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี ด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ 40–60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะเดียวกัน ถนนพหลโยธิน บริเวณอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เริ่มมีปริมาณรถขาเข้ากรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยรถยังสามารถใช้ความเร็วได้ในระดับ 40–60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่งผลให้ภาพรวมการจราจรจากเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีรถสะสมจำนวนมาก และวิ่งเต็มทุกเลนจราจร
ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทั้งคืนจะยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีวันหยุดพักผ่อนอีก 2 วัน ก่อนเริ่มวันทำงานแรกในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569