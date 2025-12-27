การจราจรครึ่งวันเช้า ถนนสายเอเชียขาออกมุ่งหน้าภาคเหนือ รถยังคล่องตัว

พระนครศรีอยุธยา - วันหยุดยาวปีใหม่เริ่มคึกคัก ประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าภาคเหนือ ส่งผลถนนสายเอเชียขาออกช่วงอยุธยา ปริมาณรถหนาแน่นบางจุด แต่ยังเคลื่อนตัวได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่แนะใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
เวลา 10.30 น. วันนี้(27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย ขาออก ช่วงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณรถเพิ่มขึ้น รถเต็มทุกช่องทาง แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้
โดยบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 23–24 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ เป็นจุดคอขวด เนื่องจากช่องการจราจรถูกบีบ และมีรถจากช่องทางคู่ขนานเบี่ยงขวาเพื่อขึ้นสะพานมาสมทบ ทำให้การจราจรชะลอตัวเป็นช่วง ๆ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากมีปริมาณรถจำนวนมาก ควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมและเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะส่งผลให้เสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ คาดว่าในวันนี้หลายโรงงานเป็นวันทำงานวันสุดท้าย จะยังคงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงร่วมกิจกรรมนับถอยหลังเคานต์ดาวน์กับครอบครัว เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2569