ถนนเอเชีย–พหลโยธิน แน่นแต่ยังคล่อง รถแห่กลับบ้านปีใหม่ เต็มทุกช่องจราจร มุ่งเหนือ–อีสาน

พระนครศรีอยุธยา – ประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ กลับภูมิลำเนาเทศกาลปีใหม่ ถนนสายหลักผ่านอยุธยา รถหนาแน่นทุกช่องจราจร แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี คาดทั้งคืนยังมีรถไหลออกเมืองต่อเนื่อง
เย็นวันนี้ ( 31 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรช่วงเย็น ประชาชนยังคงเร่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง หลังหลายโรงงานหยุดงานวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวต่อเนื่องถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
ถนนสายเอเชีย ขาออก มุ่งสู่ภาคเหนือ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 23 ก่อนข้ามสะพานรถไฟ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจุดคอขวดจากการบีบช่องทางการจราจร และมีรถจากทางคู่ขนานเบี่ยงขึ้นสะพานมาสมทบ ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวเป็นช่วง ๆ แต่โดยรวมยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี รถเต็มทุกช่องจราจร ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่นำกรวยยางตั้งปิดช่องซ้ายสุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ด้านถนนพหลโยธิน ผ่าน อ.วังน้อย มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน มีปริมาณรถหนาแน่นเช่นกัน จากรถที่มาจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 สายบางปะอิน–บางบัวทอง และมอเตอร์เวย์ รวมถึงรถที่ออกจากกรุงเทพฯ จำนวนมาก แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง ด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ รักษาความเร็วและระยะห่างอย่างปลอดภัย เนื่องจากปริมาณรถหนาแน่น หากเกิดอุบัติเหตุจะส่งผลกระทบต่อการจราจรเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ คาดว่าตลอดช่วงค่ำคืนนี้จะยังมีรถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก เพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569