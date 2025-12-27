รถเริ่มหนาแน่นรับหยุดยาวปีใหม่ ประตูสู่ภาคเหนือ-อีสานยังคล่องตัว คาดปริมาณเพิ่มต่อเนื่องตลอดคืน

พระนครศรีอยุธยา – การจราจรช่วงเย็นเส้นทางออกต่างจังหวัดเริ่มหนาแน่น หลังประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อภาคเหนือและภาคอีสาน แม้ปริมาณรถเต็มทุกช่องจราจร แต่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้( 27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล มุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงเย็นปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังไม่เกิดการติดขัดรุนแรง
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0 ทางต่างระดับบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคเหนือและภาคอีสาน พบว่าปริมาณรถเต็มทุกช่องทาง ทั้งเส้นถนนสายเอเชียและถนนพหลโยธิน โดยเฉพาะรถที่มาจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 สายบางปะอิน–บางบัวทอง (มอเตอร์เวย์) รวมถึงรถจากจังหวัดสระบุรี หลั่งไหลมาสมทบ ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะเดียวกัน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 35 สะพานต่างระดับบางปะหัน ถนนสายเอเชีย จุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 347 ซึ่งเป็นเส้นทางจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี พบว่ามีรถจำนวนมากเช่นกัน แต่ยังไม่มีการหยุดนิ่ง การจราจรยังคงไหลตัวได้ต่อเนื่อง
ส่วนถนนพหลโยธิน ช่วงผ่านอำเภอวังน้อย มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน ปริมาณรถเพิ่มขึ้นจากหลายเส้นทาง ทั้งจากถนนวงแหวนและมอเตอร์เวย์ รวมถึงรถจากกรุงเทพมหานคร แต่ยังคงคล่องตัว ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80–90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ด้านหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจทางหลวงอยุธยา ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมแจกน้ำดื่มและเครื่องดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมแนะนำให้ผู้ขับขี่พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีปัญหาการเดินทางสามารถติดต่อสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงค่ำคืนวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงดึก จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ตลอดสัปดาห์หน้า