รถแน่นเอเชีย! อ่างทองขาเข้ากทม.เริ่มอืด สลับหยุดนิ่ง คาดสะสมยาวถึงกลางคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – ถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงผ่านจังหวัดอ่างทอง เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นสลับหยุดนิ่ง หลังประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดการณ์ว่าปริมาณรถจะสะสมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นและกลางคืน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้( 2 ม.ค.) รายงานสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่เขตรอยต่อ อำเภอไชโย–อำเภอเมืองอ่างทอง ต่อเนื่องไปจนถึงเขตรอยต่อ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าการจราจรหนาแน่นเต็มทุกช่องจราจร รถใช้ความเร็วได้เพียง 30–40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีการติดสะสมสลับหยุดนิ่งตามคอสะพาน ทางร่วมทางแยก

สาเหตุเนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อกลับไปทำงานตามปกติหลังสิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยคาดว่าปริมาณรถจะยังคงสะสมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางคืน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง แนะนำให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงถนนสายเอเชีย โดยใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้เส้นทางบ้านมหานาม – บ้านรี เลาะคลองชลประทานชัยนาท–อยุธยา ขนานกับถนนสายเอเชีย ถนนสาย 309 สิงห์บุรี – ไชโย – เมืองอ่างทอง – ป่าโมก (สายใน) มุ่งหน้าออกอยุธยา

พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของทุกคน










