ไฟคลอกมรดกชุมชน! บ้านไม้สักทรงไทยโบราณบางคนที วอด 3 หลัง สูญ 3 ล้าน ของสะสม-พระเก่าไหม้เกลี้ยง คาดไฟฟ้าลัดวงจร

สมุทรสงคราม – เพลิงไหม้กลางดึกบ้านทรงไทยโบราณไม้สักอายุกว่าหลายสิบปีในพื้นที่ อ.บางคนที วอดเรียบ 3 หลังติด เสียหายเบื้องต้นกว่า 3 ล้านบาท เครื่องลายคราม ของสะสมโบราณ และพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นมรดกตกทอดถูกไฟเผาเหลือเพียงซากเถ้าถ่าน คาดสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร
วันนี้ื( 2 ม.ค.) ร.ต.อ.ไชยเชษฐ์ ดวงรัตน์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 21 หมู่ 3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จึงรุดตรวจสอบพร้อมประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางนกแขวกและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 10 คัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสรรพราเชนทร์
ที่เกิดเหตุเป็น บ้านทรงไทยโบราณชั้นเดียวยกพื้นสูง สร้างจากไม้สักทั้งหลัง จำนวน 3 หลังปลูกติดกัน เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากโครงสร้างไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่บ้านทั้งสามหลังถูกไฟเผาวอดเสียหายทั้งหมด
นายเอกชัย เทียนชัย อายุ 56 ปี กำนันตำบลบ้านปราโมทย์ เปิดเผยว่า บ้านหลังดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัยประจำ เจ้าของคือ นายธำรงค์ มั่นคง อายุ 52 ปี ทำงานอยู่กรุงเทพฯ จะกลับมาพักเฉพาะวันหยุด โดยคืนก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับมารับประทานอาหารกับญาติรวม 6 คน และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเช้า ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้เพียงไม่กี่ชั่วโมง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากบ้านมีอายุการใช้งานยาวนาน สายไฟอาจเสื่อมสภาพ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว อย่างไรก็ตาม จะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
นอกจากตัวบ้านไม้สักแล้ว ภายในยังมี ของสะสมโบราณ เครื่องลายคราม และพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบิดาของเจ้าของบ้าน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดได้ ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของทั้งครอบครัวและชุมชนโดยรอบ