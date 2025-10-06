“ชายหาดแก้ว” (Glass Beach) จากแหล่งทิ้งขวด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแปลกตาในรัสเซีย

ย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อน ตั้งแต่ในสมัยสหภาพโซเวียต “อ่าวอุซซูรี” (Ussuri Bay) ที่ตั้งห่างจากเมืองวลาดีวอสตอค ประเทศรัสเซีย ไปราว 30 กิโลเมตร เคยถูกใช้เป็นพื้นที่ทิ้งขวดเบียร์ ไวน์ และวอดก้า รวมถึงเศษเครื่องลายครามต่างๆ เมื่อกาลเวลาผ่านไป คลื่นทะเลอันทรงพลังจากมหาสมุทรแปซิฟิกได้ขัดเกลาเศษแก้วและเครื่องลายครามเหล่านั้น จนกลายเป็นก้อนหินกลมมนหลากสีสันนับล้านก้อน
ปัจจุบัน พื้นที่ซึ่งเคยแห้งแล้งและเต็มไปด้วยกองขยะเหลือทิ้งแห่งนี้ จึงแปรเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงในชื่อว่า “ชายหาดแก้ว” (Glass Beach) โดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่ เพื่อชมความงดงามอันน่าพิศวงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจากของเสียในอดีต
ทั้งนี้ เศษแก้วเหล่านั้นถูกขัดจนกลายเป็นก้อนกรวดสีสันสวยงามเรียบลื่น จนเกิดเป็นแนวชายหาดที่มีสีสันสดใส ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยี่ยมชม