“ช่วงวันสิ้นปี–ปีใหม่” เตือนไทยอากาศร้อนจัด ตอนบนรับมืออุณหภูมิพุ่ง 34–36 องศา

เพจ “ที ลมฟ้าอากาศ” เตือนประชาชนไทยตอนบน โดยเฉพาะภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมืออากาศร้อนในช่วงกลางวัน หลายพื้นที่อุณหภูมิอาจแตะ 36 องศาเซลเซียส
วันนี้ (28 ธ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก “ที ลมฟ้าอากาศ” ออกประกาศเตือนสภาพอากาศช่วงวันสิ้นปีต่อเนื่องถึงเทศกาลปีใหม่ ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนจะเผชิญกับอากาศร้อนในช่วงกลางวัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
จากการคาดการณ์ อุณหภูมิในหลายพื้นที่อาจสูงถึง 34–36 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณที่โล่งแจ้งและพื้นที่แห้งแล้ง ซึ่งอาจถือเป็นช่วงที่ร้อนจัดที่สุดช่วงหนึ่งของปลายปีนี้
สาเหตุหลักมาจาก ลมหนาวที่มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ลมตะวันออกเข้ามาปกคลุมแทน ขณะเดียวกันไม่มีความชื้นจากแหล่งน้ำเข้ามาเสริม ทำให้อากาศโดยรวมแห้งและร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน
ทั้งนี้ เพจดังกล่าวระบุว่า สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็น ช่วง “ซ้อมก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน” โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังอาการอ่อนเพลียจากอากาศร้อน และดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงเดินทางและทำกิจกรรมกลางแจ้ง