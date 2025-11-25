ค่ำนี้ฝนตกหนักต่อ! หาดใหญ่ ใต้ตอนล่าง ยังต้องรับมวลน้ำเพิ่ม !! อุตุฯ เผยวานนี้ “สงขลา” ตกหนักที่สุดวัดได้ 359.6 มม.

เพจเฟซบุ๊ก ที'ลมฟ้าอากาศ โพสต์ภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 13:55 น. วันนี้ (25 พ.ย.68) มองเห็นนอกชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก มีแนวเมฆฝนหนัก กำลังก่อตัว ที่จ่อเคลื่อนเข้าฝั่ง จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง “เพราะถ้าแนวเมฆยาวแบบนี้ มันตกยาวแน่”
นี่ก็คือมวลน้ำสมทบ ซ้ำเติม ที่ชาวหาดใหญ่ อาจจะเจอเพิ่มเติม ในช่วงค่ำคืนนี้ แล้วค่อยมาลุ้นอีกทีช่วงหลังตี 2 ฝนจะลดลงตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ ก็ต้องภาวนาแล้วครับ
อุตุฯ เตือน 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักหลายพื้นที่
วันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เป็นฉบับที่ 21 (360/2568) ระบุว่า
ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ขอให้ประชาชนภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน
☔️ อุตุฯ สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (22 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2568)
⛈️ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคใต้
ฝนสูงสุด (ฝนหนักมาก) วัดได้ 624.2 มม. ที่ จ.นราธิวาส
⛈️ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคใต้
ฝนสูงสุด (ฝนหนักมาก) วัดได้ 496.4 มม. ที่ จ.ปัตตานี
⛈️ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคใต้
ฝนสูงสุด (ฝนหนักมาก) วัดได้ 359.6 มม. ที่ จ.สงขลา
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์ภาพถ่ายจิตอาสาทีมที่คุณบุ๋มสนับสนุน "ตอนนี้จากกู้ภัยกลายเป็นผู้ประสบภัย ติดอยู่บนสะพานทั้งคืน และนี่คือสภาพหาดใหญ่ตอนนี้ค่ะ" (เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ 25 พ.ย.68)