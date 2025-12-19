เพจดังชี้ ไทยผ่านช่วงหนาวที่สุดของปีแล้ว เตือนอีก 10 วันอากาศหนาวแบบนี้จะหายไป

เพจ “ที ลมฟ้าอากาศ” ระบุประเทศไทยได้ผ่านพ้นช่วงอากาศหนาวที่สุดของปีไปแล้ว เหลือเวลาอีกราว 10 วัน ก่อนอากาศหนาวลักษณะนี้จะสิ้นสุดลง แนะประชาชนที่อยากสัมผัสลมหนาวควรรีบเดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้
วันนี้ (19 ธ.ค.) เพจ “ที ลมฟ้าอากาศ” โพสต์ข้อความให้ข้อมูลด้านสภาพอากาศ ระบุว่า ปีนี้ประเทศไทยได้ผ่านช่วงที่อากาศหนาวที่สุดของปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนี้ภายในเวลาประมาณ 10 วัน จะไม่สามารถสัมผัสอากาศหนาวในลักษณะเดียวกันได้อีก
ทั้งนี้ เพจยังแนะนำว่า ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวหรืออยากสัมผัสบรรยากาศอากาศหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาและยอดดอย ควรรีบวางแผนเดินทางในช่วงเวลานี้ เนื่องจากเป็นโอกาสสุดท้ายของฤดูหนาวในปีนี้ ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามฤดูกาล
อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ รวมถึงการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในช่วงที่สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง