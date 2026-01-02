ถนนมรณะ!รถตู้แสวงบุญเสียหลักชนต้นไม้ อ.พิบูลย์รักษ์ เจ็บ 9 เสียชีวิต 1

อุดรธานี – ถนนมรณะซ้ำรอย รถตู้คณะแสวงบุญเสียหลักชนต้นไม้ อ.พิบูลย์รักษ์ เจ็บ 9 ราย เสียชีวิต 1 คน ขณะกำลังไปไหว้พระก่อนเตรียมเดินทางกลับสุรินทร์หลังหนีภัยสงครามมาอยู่กับญาติที่อุดรธานี
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2569 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินกู้ชีพ 1669 ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถตู้พุ่งชนต้นไม้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและมีผู้ติดอยู่ภายในรถ เหตุเกิดบริเวณถนนหนองหาน–พิบูลย์รักษ์ ช่วงบ้านนายม ใกล้วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ประสานกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างและรถพยาบาล เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันที
ที่เกิดเหตุพบรถตู้หมายเลขทะเบียน ฮล 7020 กรุงเทพมหานคร ชนอัดก๊อปปี้เข้ากับต้นอะราง อายุประมาณ 50 ปี จนเปลือกไม้แตกออก มีเศษชิ้นส่วนเหล็กของรถติดคาอยู่กับลำต้น
สภาพรถตู้พังยับเยิน โดยเฉพาะบริเวณด้านซ้ายของตัวรถเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ยังพบล้อยางรถยนต์หลุดออกจากตัวรถพิงอยู่กับต้นไม้ สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์
จากการตรวจสอบพบว่าภายในรถมีผู้โดยสารทั้งหมด 9 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากรถ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์และโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นการเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ต่อมามีรายงานว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา 1 ราย ทราบชื่อคือ นายเที่ยง โมกหอม
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายในรถพบทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับสีทองหลายรายการ ได้แก่ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน เก็บไว้ในช่องเก็บของภายในรถ คาดว่าเป็นของคนขับ จึงได้มอบให้พนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์เบื้องต้น คาดว่ารถตู้คันดังกล่าวน่าจะขับมาด้วยความเร็ว ก่อนที่ยางล้อหน้าจะเกิดการแตก ส่งผลให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ จากการตรวจสอบล้อยางพบว่าเป็นยางรถยนต์ยี่ห้อดัง ผลิตในสัปดาห์ที่ 17 ปี 2023 ทำให้ตั้งข้อสังเกตว่ายางอาจเสื่อมสภาพ ประกอบกับการใช้ความเร็วสูง เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ร.ต.ท.วสันต์ นากองศรี พนักงานสอบสวนเวรคดี จะเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ด้านนางศิริพร ภักดีศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลย์รักษ์ เปิดเผยว่า จากการสอบถามผู้ประสบเหตุที่ยังสามารถให้การได้ เบื้องต้นทราบว่า ขณะขับขี่รถมาตามปกติไม่ได้ยินเสียงผิดปกติใด ๆ ก่อนจะรู้ตัวอีกครั้งว่ารถได้เสียหลักลงไหล่ทางและพุ่งชนต้นไม้อย่างแรง จนรถหมุนเคว้ง
สำหรับกลุ่มผู้ประสบเหตุทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอพยพมาพักอาศัยอยู่กับญาติในอำเภอพิบูลย์รักษ์ เพื่อหลีกหนีภัยสงคราม โดยก่อนเกิดเหตุผู้โดยสารทั้ง 9 คน ได้เดินทางออกจากบ้านญาติที่บ้านขาวัว อำเภอหนองหาน เพื่อไปทำบุญไหว้พระที่วัดป่าดงหนองตาล เสริมสิริมงคล ก่อนจะเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่กลับมาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน
ทั้งนี้ รายงานอาการผู้บาดเจ็บเบื้องต้นพบว่า ผู้บาดเจ็บสาหัส (สีแดง) 1 ราย ผู้บาดเจ็บปานกลาง (สีชมพู) 1 ราย และผู้บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 7 ราย ขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และรอผลการยืนยันอาการอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอีกครั้ง
ขณะที่ อปพร. ในพื้นที่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 เคยเกิดเหตุรถของสมาคมคนตาบอดเสียหลักลงข้างทางชนต้นไม้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
โดยส่วนตัวเชื่อว่าถนนเส้นนี้อาจมีความอาถรรพ์ ขณะที่ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุระบุว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังสนั่น “ตู้มตั้ม” และถนนเส้นนี้มักมีรถใช้ความเร็วสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตหลายครั้ง ซึ่งชาวบ้านบางส่วนก็เชื่อว่าอาจมีความอาถรรพ์เช่นกัน