กกต.กาญจน์ คาดคนออกมาใช้สิทธิทะลุ 80% เปิดโผ 39 ผู้สมัคร 14 พรรค 5 เขต – จับตาเขต 5 ชิงเดือด “ไก่ พท.” ปะทะ “ศักดิ์ดา ภท.” ลุ้นหายใจรดต้นคอ

กาญจนบุรี - กกต.กาญจนบุรี ประเมินประชาชนตื่นตัวการเมือง คาดวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 ผู้มาใช้สิทธิพุ่งกว่า 80% หลังปิดรับสมัคร สส.ครบทั้ง 5 เขต พบผู้สมัคร 39 คน จาก 14 พรรคการเมือง โดยเฉพาะ “เขต 5” ถูกจับตาหนัก แชมป์เก่า “ไก่ เพื่อไทย” เจออดีต รมช.มหาดไทย “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” จากภูมิใจไทย ลงชิง เปิดศึกชนเดือด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ปี พ.ศ.2569 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27–31 ธันวาคม 2568 โดยจังหวัดกาญจนบุรีใช้อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถานที่รับสมัครนั้น
จังหวัดกาญจนบุรีมี 13 อำเภอ แบ่งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง มี สส.จำนวน 5 ที่นั่ง ภายหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งครบทั้ง 5 เขต รวม 39 ราย จาก 14 พรรคการเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัคร 10 ราย
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้สมัคร 9 ราย
เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้สมัคร 6 ราย
เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้สมัคร 7 ราย
เขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้สมัคร 7 ราย
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า หลังปิดรับสมัครจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1–7 มกราคม 2569 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 7 มกราคม 2569 หากมีผู้ใดมีคุณสมบัติต้องห้าม สามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 3 วัน เพื่อให้ กกต.ส่วนกลางพิจารณาต่อไป
จากการติดตามสถานการณ์การเมืองในพื้นที่ พบว่าประชาชนชาวกาญจนบุรีมีความตื่นตัวต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้สูงมาก คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 มากถึงร้อยละ 80
อย่างไรก็ตาม เขตเลือกตั้งที่ถูกจับตามองมากที่สุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 5 ครอบคลุม อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.ศรีสวัสดิ์ อ.สังขละบุรี และ อ.เมืองกาญจนบุรี (เฉพาะ ต.บ้านเก่า) ซึ่งมีผู้สมัคร 7 ราย จาก 7 พรรคการเมือง
โดยแชมป์เก่าคือ นายพนม โพธิ์แก้ว หรือ “สส.ไก่” พรรคเพื่อไทย ซึ่งในการเลือกตั้งปี 2566 ได้รับคะแนน 30,152 คะแนน เอาชนะอันดับ 2 จากพรรคพลังประชารัฐที่ได้ 21,023 คะแนน
แต่การเลือกตั้งปี 2569 นี้ สนามเขต 5 ถูกมองว่าจะ “เดือด” เป็นพิเศษ จากการลงสมัครของ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าของวลี “น้ำกินน้ำใช้ ต้องไม่ขาดแคลน” ซึ่งเคยสร้างผลงานไว้มากมายในพื้นที่กาญจนบุรี จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน
การกลับมาลงสนามในเขต 5 ครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็น “การกลับบ้านเก่า” ของนายศักดิ์ดา ที่คลุกคลีพื้นที่มายาวนาน และมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ขณะที่ฝั่งแชมป์เก่า นายพนม โพธิ์แก้ว ก็ไม่ยอมน้อยหน้า หลังรัฐบาลยุบสภาได้ลงพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมชูผลงานด้านการจัดหางบประมาณแก้ปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งถนนและโครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศทางการเมืองในเขต 5 เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ และเชื่อว่าผลการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ จะต้องลุ้นกันแบบ “หายใจรดต้นคอ” อย่างแน่นอน