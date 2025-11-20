ราชบุรีเดินหน้าพัฒนา “เขางู–เขาประทับช้าง” ดันแลนด์มาร์กใหม่ Sky Walk แก้ปัญหาน้ำแล้ง

ราชบุรี - รองนายกฯ สุชาติ ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาอุทยานหินเขางู–ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า เดินหน้ายกระดับศักยภาพท่องเที่ยว ด้านกรมน้ำบาดาลเร่งแก้แล้ง ขุดเจาะแหล่งน้ำช่วยชุมชนกว่า2,300 คน
วันนี้( 20 พ.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาอุทยานหินเขางู และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 ราชบุรี (เขาประทับช้าง) พร้อมมอบนโยบายต่อส่วนราชการในพื้นที่ โดยมีผู้บริหารจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น นักการเมือง และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขน.ส.กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 นายสัญชัย ไวคกุล นายกเทศมนตรีตำบลเขางู นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมงาน
ภายในงานมีหลายหน่วยงานมาให้บริการประชาชน อาทิกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ 5,000 กล้ากรมอุทยานฯ แจกถุงผ้าลดโลกร้อน 500 ใบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบน้ำดื่ม 600 แกลลอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดราชบุรี แจกน้ำหมักชีวภาพ 500 ขวด เร่งแก้ภาวะแล้ง – ขุดเจาะน้ำบาดาลช่วย 585 ครัวเรือน
ต่อมารองนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจจุดขุดเจาะน้ำบาดาลในอุทยานหินเขางู หลังหลายชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พัฒนาแหล่งน้ำผลิตได้กว่า 480 ลบ.ม./วัน รองรับประชาชนกว่า 2,340 คน เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแล้งในระยะยาว ดันโครงการ “Sky Walk เขางู” มูลค่า 42 ล้านบาท
หลังจากนั้นรองนายกฯ พร้อมคณะลงพื้นที่สะพานแขวน เพื่อดูพื้นที่เตรียมก่อสร้าง Sky Walk อุทยานหินเขางู ซึ่งจังหวัดราชบุรีเสนอของบประมาณปี 2569 วงเงินกว่า 42 ล้านบาท เพื่อพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่าง “ภูผาแรด” หน้าผาหินแกรนิตชื่อดังร่วมในแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วย แหล่องท่องเที่ยว เขางู
จากเหมืองหินสู่แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และผจญภัย อุทยานหินเขางูเคยเป็นเหมืองหินสำคัญของไทย ก่อนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยวแนวผจญภัย มีถ้ำโบราณหลายแห่ง เช่น ถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถ ถ้ำจีน และถ้ำจาม ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่หลากยุคสมัย เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 09.00–17.00 น. การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการยกระดับทรัพยากรธรรมชาติ แก้ปัญหาน้ำแล้ง เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรีอย่างเป็นรูปธรรม