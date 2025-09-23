ผอ.กกต.กาญจนบุรี ชี้ซื้อสิทธิขายเสียงทำประชาธิปไตยไร้ค่า แนะ ปชช.เลือกจากนโยบายพรรคใหญ่

กาญจนบุรี - ผอ.กกต.กาญจนบุรี ย้ำห้ามซื้อสิทธิขายเสียง เด็ดขาด หากจับได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ชี้การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ปชช.กว่า 1.3 แสนคน ควรตัดสินใจจากนโยบายพรรคการเมือง ขณะ “น้องดรีม ภูมิใจไทย” เบอร์ 1 โฟกัสแก้ปัญหาน้ำ–เกษตร ส่วน “บิ๊กชิน เพื่อไทย” เบอร์ 2 ชูประสบการณ์ทหาร ความมั่นคง และการพัฒนาถิ่นเกิด
วันนี้ (23 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ศาลาประชาคม อ.เลาขวัญ หลัง น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” ลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้หมายเลข 1 และ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ “บิ๊กชิน” อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 สมัครในนามพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้หมายเลข 2 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง หลังนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ลาออกจากการเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อเข้ารับตำแหน่ง รมช.มหาดไทย คณะรัฐมนตรี “อนุทิน 1” โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง 22–26 ก.ย. และวันเลือกตั้ง 19 ต.ค. 2568
ผอ.กกต.กาญจนบุรี ย้ำว่า การเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครต้องหาเสียงอย่างสุจริต ห้ามใช้วิธีการซื้อเสียง หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด พร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 133,310 คน พิจารณาเลือกผู้แทนจากนโยบาย ไม่ใช่จากเงินซื้อเสียง เพราะหากประชาธิปไตยได้มาจากการซื้อเสียงก็จะ “ไร้ค่า” ทันที
สำหรับการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง กกต.ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงมี “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้รับกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางและสำนักงาน กกต.กลางเข้ามาช่วยงาน
ด้านผู้สมัครหมายเลข 1 น.ส.วิสุดา หรือ “น้องดรีม” พรรคภูมิใจไทย เปิดใจว่า ตนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เคยทำงานด้านราชการและอยู่เบื้องหลังการทำงานการเมืองของบิดา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่มีจะนำไปต่อยอดพัฒนาเขตเลือกตั้ง 4 โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความแห้งแล้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร พร้อมสานต่อโครงการน้ำบาดาลเชิงลึกในพื้นที่ที่บิดาเคยริเริ่ม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก
ขณะที่ผู้สมัครหมายเลข 2 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ หรือ “บิ๊กชิน” พรรคเพื่อไทย ยืนยันความตั้งใจอาสารับใช้ประชาชนในถิ่นเกิด หลังผ่านประสบการณ์ทำงานด้านความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอด เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมนำประสบการณ์และความรู้ด้านความมั่นคง มาสานต่อเพื่อพัฒนากาญจนบุรี เขต 4 โดยมองว่าความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ “ความศรัทธาของประชาชน” เป็นสำคัญ
การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ จึงเป็นศึกใหญ่ระหว่าง 2 พรรคการเมืองหลัก คือ พรรคเพื่อไทย (สีแดง) และ พรรคภูมิใจไทย (สีน้ำเงิน) ที่ต่างทุ่มศักยภาพชูคนรุ่นใหม่และอดีตนายทหารใหญ่มาสู้ศรัทธาประชาชน โดยผลการเลือกตั้งวันที่ 19 ต.ค.นี้จะสะท้อนทิศทางการเมืองกาญจนบุรีอย่างมีนัยสำคัญ