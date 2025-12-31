ท่องเที่ยวสิ้นปีเมืองเลยคึกคัก รองผู้ว่าฯคาดเงินสะพัดมากถึง 250 ล้าน

เลย- สิ้นปี ท่องเที่ยวเมืองเลยคึกคัก รองผู้ว่าฯ เผยเฉพาะช่วงก่อนฉลองรับปีใหม่ เงินสะพัดแล้วกว่า200 ล้าน คาดสิ้นปีแตะ 250 ล้านบาทแน่ ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ดูคอนเสิร์ตอาหาร ที่พักถูกจองเต็ม
นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดเลยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ทั้งคอนเสิร์ตใหญ่เชียงคาน หนุนกระแสท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สายมู วัด ทำให้จังหวัดเลยฟีเวอร์ ดึงเม็ดเงินเป็นจำนวนมากเข้าพื้นที่
ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดก่อนปีใหม่ที่ผ่านมา คือการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ในพื้นที่ อำเภอเชียงคาน ต่อเนื่อง 2 วัน 2 คืน ซึ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งวัยรุ่นและครอบครัวให้เข้ามาในพื้นที่ จนเกิดการจับจ่ายใช้สอยในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและที่พักที่มียอดจองหนาแน่น เช็คลิสต์จุดเช็คอินยอดฮิต "หนาวนี้ที่เมืองเลย"
นายประยูร ระบุว่าเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงจุดเดียว
แต่กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วทั้งจังหวัด ได้แก่: อ.เชียงคาน: ถนนคนเดินเชียงคาน และสัมผัสวิถีชีวิตริมโขง คอนเสิร์ต วัดริมน้ำโขง อ.ภูเรือ เที่ยวชมงานไม้ดอกเมืองหนาว สัมผัสอากาศเย็นยะเยือก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ด่านซ้าย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อำเภอด่านว้าย ภูลมโล: จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ที่เริ่มได้รับความสนใจอย่างมาก อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์จึงจะร่วงหมดต้น
จากข้อมูลการท่องเที่ยวเบื้องต้น คาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยแล้วประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งค่าที่พัก อาหาร การเดินทาง และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
ทั้งนี้นายประยูร คาดการณ์เป้าหมายสิ้นปี 2568 - ต้นปี 2569 ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569) จังหวัดเลยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสมทบอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญ
สรุปตัวเลขคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ช่วงวันหยุดก่อนปีใหม่ (ปัจจุบัน) 200 ล้านบาท เป้าหมายรวมถึงสิ้นปี - ต้นปีหน้า จะถึง 250 ล้านบาท อย่างแน่นอน
ทางจังหวัดเลยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมยืนยันความพร้อมในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในทุกด้าน เพื่อให้การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้เป็นไปด้วยความประทับใจและปลอดภัย