"ดอยอินทนนท์"แน่นเอี้ยด! คนแห่ท้าหนาวจองจุดกางเต็นท์เคาท์ดาวน์ปีใหม่-เย็น5องศาฯ เกิด"เหมยขาบ"9วันติด

เชียงใหม่ – “ดอยอินทนนท์”อุณหภูมิต่ำสุด 5 องศาเซลเซียส พร้อมเกิด “เหมยขาบ” ติดต่อกันเป็นวันที่ 9 แล้ว นักท่องเที่ยวแน่นเอี้ยดแห่เที่ยวท้าหนาวส่งท้ายปีเก่าจนการจราจรคับคั่ง พร้อมจับจองจุดกางเต็นท์เตรียมเคาท์ดาวน์รับปีใหม่ 2569
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(30 ธ.ค.68) ที่อุทยานแห่งชาติดออยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 5 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย ส่วนที่กิ่วแม่ปาน วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 6 องศาเซลเซียส ทั้งนี้จากการที่อุณหภูมิลดต่ำ โดยเฉพาะตามยอดหญ้าที่เย็นจัดวัดได้ 0.4 องศาเซลเซียส ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมเหมาะสม ส่งผลทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้น บริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอย ซึ่งสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยเหมยขาบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 9 แล้ว และนับเป็นครั้งที่ 22 ของฤดูหนาวปีนี้
ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ คึกคักมาก จากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชื่นชมธรรมชาติในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติหลายเท่าตัว และส่งผลให้ปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่น โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมเน้นย้ำนักท่องเที่ยวให้ขับขี่อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเป็นเส้นทางคดโค้งขึ้นลงภูเขา
ทั้งนี้สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 14,514 คน เป็นคนไทย 11,877 คน ชาวต่างชาติ 2,637 คน ยานพาหนะ 3,769 คัน โดยคาดว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวน่าจะคึกคักและมีจำนวนนักท่องเที่ยวหนาแน่นเช่นนี้ต่อเนื่องไปตลอดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมเพื่อร่วมกิจกรรมในคืนส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569 บนดอยอินทนนท์นั้น ในส่วนของบ้านพักอุทยานฯ มีการจองเต็มหมดแล้ว แต่ยังเหลือในส่วนของลานกางเต็นท์ที่รองรับได้
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าสภาวะอากาศทั่วไปว่า ภาคเหนือยังมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ทั้งนี้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส