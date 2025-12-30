วิสามัญส่งท้ายปีอีกศพ!แก๊งขนยาเหิมขับเก๋งชนรถ-ยิง ตชด.เจอสวนดับ 1 หนี 1 ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ - เผยนาที ตชด.334 เปิดปฏิบัติการระทึกส่งท้ายปี..ไล่ล่าเก๋งเป้าหมายต้องสงสัยกลางดึก โดนขับพุ่งชน-ยิงใส่ จนต้องสาดกระสุนตอบโต้สนั่นแม่อาย สิ้นสียงปืนพบคนร้ายถูกวิสามัญดับคาที่ 1 หนีได้ 1 ยึดยาบ้าได้ 10 กระสอบ ไม่ต่ำกวา 2,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ ชุดการข่าวและชุดปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334 ร่วมกำลังกับ ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ส่วนหน้า ติดตามรถยนต์เป้าหมายยี่ห้อโตโยต้า วีออส สีขาว จษ 8435 เชียงใหม่ ของเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดกลุ่มดอยแหลม จากพื้นที่ บ้านดอยแหลม หมู่ที่13 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา(29 ธ.ค.68)
กระทั่งรถเป้าหมายไปถึงถนน 4016 บ้านสันโค้ง หมู่ 6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ส่งสัญญาณไฟแสดงตัว แต่คนขับรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องชนรถยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ชุดปฏิบัติการ ทั้งยังใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้วิ่งหนีลงทุ่งนาข้างทาง ยิงตอบโต้กันเป็นเวลา 3 นาที จนเสียงปืนสงบลง จึงเข้าทำการตรวจสอบพบคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย หลบหนีไปได้ 1 ราย พบยาเสพให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ภายในรถคันดังกล่าว จำนวน 10 กระสอบ รวมทั้งหมดประมาณ 2 ล้านเม็ด
ล่าสุดวันนี้(30 ธ.ค.)เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย ดำเนินการทางคดี พร้อมกับได้จัดชุดปฏิบัติการออกทำการติดตามคนร้ายที่หลบหนีและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป