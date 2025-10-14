ยิงสนั่นเชียงแสน! ตชด.ไล่ล่าปลดอาวุธ-รวบคู่หูซิ่งกระบะขนยานรก ยึดยาบ้ากว่า 2 ล้าน

เชียงราย - ตำรวจ ตชด.ระดมกำลังไล่ล่า-ยิงปะทะสนั่นเชียงแสน..ก่อนปิดล้อมปลดอาวุธ-รวบคู่หูควบกระบะขนยานรกหนีกลางดึก ยึดยาบ้าได้กว่า 2,000,000 เม็ด
หลังเจ้าหน้าที่ ร้อย.ตชด.327 กก.ตชด.32 บก ตชด.ภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) บก.ตชด.ภาค 3 สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาเสพติดจำนวนมากมาจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และจะลำเลียงมาด้วยรถยนต์กระบะผ่านถนนหมายเลข 1016 สายเชียงราย-เชียงแสน
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตำรวจตระเวนชายแดน (ตดช.) พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค 3 สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกำลังออกสกัดกั้น ตลอดคืนที่ผ่านมา(13-14 ต.ค.) กระทั่งกลางดึกได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ ต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งขับจากชายแดนมุ่งหน้าจะไปทาง อ.เมืองเชียงราย
เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังและยานพาหนะเข้าสกัดกั้นเอาไว้บริเวณหน้าศาลเจ้าดอยจำปี หมู่บ้านดอยจำปี หมู่ 7 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน แต่คนในรถยนต์กระบะกลับใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้น ก่อนคนร้ายจะพยายามขับรถหลบหนีเข้าไปในซอย
เจ้าหน้าที่พากันเข้าปิดล้อมเอาไว้ทุกด้าน จนกระทั่งสามารถคุมสถานการณ์-เข้าปลดอาวุธ จับกุมคนขับและติดตามจับกุมคนโดยสารที่หลบหนีออกจากรถเอาไว้ได้รวม 2 คน หนึ่งในคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ด้วยจึงได้นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
ตรวจสอบภายในรถยนต์กระบะ พบถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางจำนวนสิบกว่าใบ เมื่อเปิดดูภายในกระสอบพบบรรจุยาบ้ารวมจำนวนทั้งหมดประมาณ 2,080,000 เม็ด นอกจากนี้ยังยึดปืนพกซิกซาวเออร์ได้ 1 กระบอก เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์จำนวนหนึ่ง
จากนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป