“ครูปรีดา”แถลงนโยบายเร่งด่วนพรรคครูไทยฯ ดันงบอาหารนักเรียนฟรี2มื้อ 70บาท/หัว/วัน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ประกาศนโยบายเร่งด่วนต้องปฏิวัติหลักสูตรการศึกษาให้เท่าทันโลกและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนได้กินฟรีตั้งแต่อนุบาล-ม.6 ทั้งมื้อเช้า/เที่ยงพร้อมนมรวม 70บาท/หัว/คน เผยทั้งประเทศส่งผู้สมัครเพียงเขตที่อุดรธานี ส่วนปาร์ตี้ลีสต์ส่ง 22 คน ต้องได้มากกว่าครั้งก่อน
วันนี้ ( 29 ธ.ค.) ที่ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทย เพื่อประชาชน พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค ได้ แถลงนโยบายเร่งด่วนของพรรคครูไทย โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปและยกระดับการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการนำผู้สมัคร สส.ของพรรค ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและเขต เข้าสักการะขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเอาฤกษ์เอาชัย เสริมสิริมงคลในการเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมทั้งเปิดแคมเปญเลือกพรรคเบอร์ 32 และเลือก สส.ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้แบบยกทีมทั้งคนทั้งพรรค
นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทย เพื่อประชาชน กล่าวว่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองต่างๆ มีการหาเสียงและชูนโยบายของตนเองจำนวนมาก แต่ยังไม่มีพรรคใดที่เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ พรรคครูไทยจึงถือเป็นพรรคแรกที่ประกาศจุดยืนชัดเจนในการพัฒนาครูและพัฒนาการศึกษา เนื่องจากตลอดระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมา ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพคนได้อย่างแท้จริง
“นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา พรรคครูไทยเสนอให้ปฏิวัติหลักสูตรการศึกษายุคใหม่ มุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และนำองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สายอาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะที่สามารถเลี้ยงชีพได้จริง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดระยะเวลาเรียน พัฒนาคนเข้าสู่ระบบงานเร็วขึ้น นอกจากนี้พรรคยังเสนอให้กระจายอำนาจการศึกษา โดยให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบ พร้อมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ปรับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับ ให้เงินงบประมาณลงตรงถึงโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม”นายปรีดา กล่าวและว่า
พรรคมีนโยบายให้การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์เป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน เสนอให้จัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรี ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาหารเช้าอัตราหัวละ 30 บาท อาหารกลางวันหัวละ 30 บาท และนม 10 บาท รวมเป็นงบประมาณ 70 บาทต่อคนต่อวัน เพื่อลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครอง รวมทั้งปฏิรูปขบวนการผลิตครู โดยให้มีสถาบันผลิตครูโดยเฉพาะ
ส่งเสริมให้คนดี คนเก่งเข้ามาเรียนสายครู เมื่อสำเร็จการศึกษาให้บรรจุเป็นข้าราชการครูได้ทันทีในตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านกระบวนการพัฒนางานแบบเข้มข้น ทดลองงาน 6 เดือน และสามารถขอย้ายได้ทันที ทั้งนี้ พรรคครูไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตครูหลังเกษียณ โดยย้ำว่าครูต้องไม่เป็นหนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีข้าราชการครูฆ่าตัวตายหลังเกษียณ เพราะปัญหาหนี้สินจำนวนมาก
“พรรคครูไทยส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเพียง 1 คน คือเขต 4 จ.อุดรธานี ขณะที่ระบบบัญชีรายชื่อส่งผู้สมัครทั้งหมด 22 คน และเชื่อมั่นว่าผู้สมัครในเขต 4 จ.อุดรธานี จะได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.อย่างแน่นอน โดยยืนยันว่าหากพรรคได้รับโอกาส จะเร่งดำเนินนโยบายด้านการศึกษาในทันที โดยเฉพาะการจัดงบประมาณให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ม.6 ได้รับอาหารเช้า อาหารกลางวัน และนมฟรีทุกคน”นายปรีดา กล่าวในที่สุด