"อาจารย์ช้าง" ซัดแหลก! ข้อสอบ ป.5 พ่วงฟิสิกส์ ม.4 ชี้ความล้มเหลวผู้ใหญ่ มักง่ายทำลายความมั่นใจเด็ก

"อาจารย์ช้าง" ออกโรงฟาดระบบการศึกษาไทย หลังพบข้อสอบเด็ก ป.5 แบกเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 ทั้งการแตกแรงและกฎของนิวตัน ชี้ชัดนี่ไม่ใช่ความสำเร็จทางการเรียนรู้ แต่คือการวัดผลที่มักง่ายที่สุด ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำว่าใครมีเงินเรียนพิเศษล่วงหน้ามากกว่ากัน พร้อมเตือนผู้ใหญ่กำลังฆ่าความรักในการเรียนรู้ของเด็กเพียงเพื่อสนามแข่งขันที่ออกแบบมาให้คนจนแพ้ตั้งแต่เริ่ม
จากกรณี ก่อนหน้านี้เพจ ฟิสิกส์ใต้เตียง – The Beneath Physics โพสต์ภาพข้อสอบนักเรียน ป.5 พร้อมเขียนข้อความบรรยาย ระบุว่า เห็นข้อสอบแผ่นนี้แล้วถอนหายใจครับ นี่คือข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับ ป.5 แต่เนื้อหาที่เห็นคือการแตกแรงเวกเตอร์ (Vector Resolution) และกฎของนิวตัน ซึ่งเป็นเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 ทำชาวเน็ตวิจารณ์สนั้นสะท้อนความล้มเหลววัดผลการศึกษา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. เพจ "อาจารย์ช้าง มือปราบคอลเซ็นเตอร์" ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษาไทย ชี้ ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นความล้มเหลวของผู้ใหญ่ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ข้อสอบ ป.5 ที่ใช้ฟิสิกส์ ม.4นี่ไม่ใช่ความเก่ง…แต่มันคือความล้มเหลวของผู้ใหญ่เห็นข้อสอบแผ่นนี้แล้วในฐานะคนทำงานด้านการศึกษาผมไม่ได้ตกใจที่โจทย์ “ยาก”แต่ผมตกใจที่ ผู้ใหญ่กล้าเอาโจทย์ผิดวัยมาทดสอบเด็กการแตกแรงเวกเตอร์
กฎของนิวตันsin cos tanพีทาโกรัสทั้งหมดนี้คือ ฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายไม่ใช่เพราะมัน “สูงส่ง”แต่เพราะมันต้องอาศัยโครงสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เด็ก ป.5 ยังไม่เคยถูกสอน
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กเด็กไม่ได้โง่เด็กไม่ได้อ่อนเด็กไม่ได้ไม่พยายามแต่ระบบกำลังถามคำถามผิดกับคนผิดวัยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากข้อสอบแบบนี้
• ไม่ได้วัดไหวพริบ
• ไม่ได้วัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
• ไม่ได้วัดศักยภาพเด็ก
แต่มันวัดเพียงอย่างเดียวคือ ใครมีเงินเรียนพิเศษล่วงหน้าได้ไกลกว่ากันนี่ไม่ใช่การแข่งขันทางสติปัญญาแต่มันคือการแข่งขันทางฐานะครอบครัวความจริงที่เจ็บแต่ต้องพูดการออกข้อสอบ “ยากเกินหลักสูตร”เป็นวิธีที่ มักง่ายที่สุด ของคนออกข้อสอบ
เพราะการออกข้อสอบยากโดยยังอยู่ในกรอบวัยและหลักสูตรต้องใช้ “สมอง” ใช้ “เวลา” และใช้ “ความเข้าใจเด็ก”แต่การเอาเนื้อหา ม.4 มาโยนใส่ ป.5มันง่ายกว่าเยอะและไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
ระบบแบบนี้กำลังฆ่าอะไรมันไม่ได้ฆ่าแค่ความมั่นใจของเด็ก แต่มันกำลังฆ่า
• ความรักในการเรียนรู้
• ความเชื่อว่าความพยายามมีความหมาย
• ความยุติธรรมในระบบการศึกษา
เด็กจำนวนมากไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งแต่แพ้เพราะ สนามแข่งถูกออกแบบมาให้เขาแพ้ตั้งแต่แรกในมุมของผมการศึกษาที่ดี
ไม่ใช่การทำให้เด็ก “อึ้ง”แต่คือการทำให้เด็ก “คิดได้” ในระดับวัยของเขาถ้าระบบยังเชื่อว่า“ข้อสอบยาก = เด็กเก่ง”โดยไม่สนใจบริบทวัยและโอกาสวันหนึ่งเราจะได้ผู้ใหญ่ที่เคย “ท่องสูตรได้เร็ว”แต่ไม่เคยถูกสอนให้คิดเป็นและไม่เข้าใจความยุติธรรมของสังคมเลยครับ"