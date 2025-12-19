“ชยพงศ์ ไทยก้าวใหม่” ติงอนุทินเร่งยุบสภาฉุดอนาคตการศึกษา ทำพ.ร.บ.การศึกษาสะดุด ปล่อยเด็กไทยเสียโอกาสตกเป็นเหยื่อเกมการเมือง

ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภาฯ ไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ไม่เพียงก่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการศึกษาของประเทศ เมื่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นกฎหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และเป็นความหวังที่สังคมไทยรอคอยมากว่า 26 ปี รวมถึงร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเอกชนที่รอคอยมากว่า 18 ปี ต้องหยุดชะงักและตกไปพร้อมกับเกมการเมืองในสภา
นายชยพงศ์ สายฟ้า รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ในฐานะนักบริหารการศึกษา แสดงความเห็นต่อประเด็นนี้ว่า การยุบสภาครั้งนี้ถือเป็นการตัดตอนความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างสิ้นเชิง นโยบายด้านการศึกษาที่ควรตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลถูกหยุดไว้ทันที ขณะที่ปัญหาเชิงโครงสร้างทางการศึกษาซึ่งสะสมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณภาพครูที่ไม่สอดคล้องกับบริบทโลกอนาคต หลักสูตรที่ล้าสมัย และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
นายชยพงศ์ ยังกล่าวต่อด้วยว่า ความล้มเหลวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจของฝ่ายการเมืองต่ออนาคตการศึกษาของประเทศ เด็กนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา กลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งทางการเมือง ต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง และเป็นผู้แบกรับต้นทุนของความล่าช้า รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยยังคงล้าหลัง และไม่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างแท้จริง
ขณะเดียวกัน ท่ามกลางกระแสการปิดตัวลงของโรงเรียนเอกชน การเกิดสุญญากาศทางนโยบายในลักษณะนี้ยิ่งซ้ำเติมให้การบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนเป็นไปอย่างยากลำบาก น่าเสียดายที่รัฐปล่อยให้ระบบการศึกษาดำเนินไปอย่างไร้ทิศทาง และมีแนวโน้มว่าโรงเรียนเอกชนจะต้องปิดตัวลงเพิ่มขึ้นอีก หากภาครัฐยังขาดความเอาใจใส่และการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
“ตราบใดที่นักการเมืองมองเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศชาติ ทำการเมืองแบบปราศจากความรับผิดชอบ ถือเป็นการบั่นทอนอนาคตของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อการศึกษาถูกลดทอนให้เป็นเพียงผลพวงของการต่อรองทางอำนาจ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจและความรับผิดชอบต่อเด็กไทยและครูไทย ก่อนที่ประเทศจะสูญเสียโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปมากกว่านี้” นายชยพงศ์ ย้ำในช่วงท้าย