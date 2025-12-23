อักษร เอ็ดดูเคชั่น "พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล" พร้อมรับนโยบาย Anywhere Anytime Learning

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านสื่อเพื่อการศึกษาของไทย ด้วยการสร้างเครื่องมือและสื่อดิจิทัล เพื่อช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่ง “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล”
โดยอักษรให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูไทยทั้งประเทศ ผ่านการอบรมครูอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100,000 คนต่อปี เพื่อเสริมทักษะการใช้สื่อดิจิทัลในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูคุ้นเคยกับนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้าง แรงบันดาลใจให้ครูก้าวสู่การเป็น “ครูดิจิทัล” ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่
จากการมุ่งมั่นนี้ส่งผลให้แพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn ของอักษรได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากครูทั่วประเทศ เห็นได้จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn ที่มีมากกว่า 3 หมื่นแห่ง* มีครูทั่วประเทศเข้าใช้บริการสื่อดิจิทัลมากถึง 429,247 คน และเข้าใช้บริการมากกว่า 2.1 ล้านครั้งต่อปี
สะท้อนให้เห็นว่าครูไทยมีความตื่นตัวด้านดิจิทัล พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้อักษรยังมีการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมากกว่า 100 คน ที่ทุ่มเทในการพัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อให้ครูไทยมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดและใช้ได้จริงในห้องเรียน ถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่อนาคต
คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อักษรเชื่อว่าครู คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ อักษรจึงลงทุนทั้งในด้านบุคลากรและการพัฒนาสื่อการสอนด้านดิจิทัล เพื่อสร้างเครื่องมือ ที่ช่วยให้ครูมั่นใจและพร้อมสอนในห้องเรียนยุคดิจิทัล และผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูและนักเรียนไทยเติบโตทัดเทียมระดับสากล”
อักษรจึงได้พัฒนา Aksorn On-Learn แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อดิจิทัลไว้มากกว่า 20,000 ชิ้น ให้ครูสามารถนำสื่อการเรียนรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้ยอดการเข้าใช้บริการใน Aksorn On-Learn เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด
จากสถิติปี 2568 พบว่ามีครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าใช้สื่อการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn มากขึ้นถึง 406,230 ครั้ง โดยมี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด ได้แก่
●สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 137,318 ครั้ง เติบโต 312%
●วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 136,152 ครั้ง เติบโต 169%
●ภาษาไทย เพิ่มขึ้น 52,326 ครั้ง เติบโต 114%
นอกจากนี้ในรายวิชาอื่น ๆ ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าครูไทยหันมาใช้สื่อดิจิทัล เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นและมีการนำสื่อดิจิทัลเข้าไปใช้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น ได้ก้าวเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่พร้อม ผลักดันการศึกษาไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง พร้อมรับนโยบาย Anywhere Anytime Learning ที่มุ่งวางรากฐาน การเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตด้าน AI ให้คนไทยทุกช่วงวัย พร้อมก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างมั่นใจและเต็มรูปแบบ
โดยอักษรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ และแอปพลิเคชัน i-Plus ที่ตอบโจทย์ทุกความท้าทายแม้ในโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมด้านอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนครูและนักเรียน ที่มีคุณภาพให้พร้อมสำหรับโลกในอนาคต
*จำนวนโรงเรียนทั้งหมดจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัดอื่น ๆ
