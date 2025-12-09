สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนากิจการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี 2568 สร้างหมุดหมายสำคัญของการเดินทางสู่ยุคใหม่ของกิจการสื่อสารดิจิทัล

สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนากิจการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Future of Communications: a dynamic shift through AI” อนาคตของการสื่อสาร: ขับเคลื่อนด้วย AI นำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแง่มุมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสู่การพัฒนากิจการโทรคมนาคมและ การสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืน
ภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวว่า การก้าวไปสู่อนาคตของการสื่อสารที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ พลังขับเคลื่อนของเทคโนโลยีเอไอที่เปลี่ยนแปลงทิศทางการสื่อสารในปัจจุบัน งานสัมมนาในวันนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่และพลังในการขับเคลื่อนการสื่อสารในยุคแห่งอนาคต
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงานความเป็นมาของงาน และแนวคิดของงานที่สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาจำนวนมาก
ช่วงเวทีการเสวนาช่วง Editor Talk โดย คุณนทชาติ จินตกานนท์ บรรณาธิการวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล หัวหน้าคณะทำงานจัดทำวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาสื่อสารดิจิทัลในประเทศไทย โดยถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของวารสารตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา “The Journal through the years” โดยเน้นย้ำถึงพัฒนาการของวารสารที่เติบโตเคียงคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับรูปแบบวารสารให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการก้าวเข้าสู่ยุคของ AI และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
จากนั้นเป็นการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี AI ในกิจการสื่อสาร การบริหารจัดการข้อมูล และการสร้างกลยุทธ์เนื้อหาดิจิทัล โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ร่วมบรรยายไว้อย่างน่าสนใจ
คุณอิทธิพล วรานุศุภากุล นักวิชาการอิสระ บรรยายในหัวข้อ “ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสรรสร้างเนื้อหาภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน์” โดยเริ่มจากการใช้ AI ในด้านการสื่อสาร การใช้ AI ในกระบวนการสร้างเนื้อหาและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์จากการใช้ AI ในการผลิตเนื้อหาภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน์ แม้ AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเนื้อหา แต่มีข้อถกเถียงด้านสิทธิในงานสร้างสรรค์ เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ในปัจจุบันยังไม่รองรับการคุ้มครองงานที่สร้างโดย AI นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ผู้ประกอบการและผู้กำกับดูแลในกิจการโทรทัศน์ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดชื่อเสียง สิทธิมนุษยชน และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนะนำให้ศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยป้องกันผลกระทบดังกล่าว เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อในยุคที่ AI มีบทบาทมากขึ้น
ในช่วงสัมมนาหัวข้อ “AI, Data & Digital Transformation for Executive” คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจโนไซส์ ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (Jenosize Digital Group) ได้ถ่ายทอดมุมมองการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร โดยเน้นว่า “AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่คือคลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่ที่กำลังพลิกโฉมทุกอุตสาหกรรม” พร้อมชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และความจำเป็นที่ธุรกิจต้องปรับตัวด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นว่า การเข้าใจและใช้ AI อย่างลึกซึ้งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และยังกล่าวถึงแนวโน้มระดับโลกที่ชี้ว่าอุตสาหกรรม AI จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในด้าน Generative AI พร้อมเน้นย้ำว่า “ผู้ที่เริ่มก่อน จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม” และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI จำเป็นต้องเกิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศ
ในการบรรยายหัวข้อ “AI Digital Content Strategist” คุณซันนี่ จาวลา วิทยากรและอินฟลูเอนเซอร์ ได้ถ่ายทอดมุมมองการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล โดยเน้นว่า “AI ไม่ได้มาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายขีดความสามารถของนักสร้างเนื้อหาให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” พร้อมยกตัวอย่างการใช้ AI ในการวิเคราะห์เทรนด์ สร้างภาพและวิดีโออัตโนมัติ รวมถึงการออกแบบเนื้อหาที่ตอบโจทย์แพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
คุณซันนี่ ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างเนื้อหาที่เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง เช่น การใช้ AI ในการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งผู้สร้างเนื้อหาในยุคนี้ต้องมีความรับผิดชอบและจริยธรรมควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ การบรรยายของคุณซันนี่ในวันนี้ จึงไม่เพียงเปิดโลกของเทคโนโลยี แต่ยังท้าทายผู้เข้าร่วมให้ตั้งคำถามใหม่ว่า “เราจะใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและปลอดภัยต่อสังคมได้อย่างไร” พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่ AI จะเป็นส่วนหนึ่งของทุกขั้นตอนการสื่อสาร
งานสัมมนาครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล แต่ยังสะท้อนถึง การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย ที่กำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่ง AI และการสื่อสารอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ จากการถ่ายทอดเรื่องราวของวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัลตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพการเติบโตของสื่อที่เคลื่อนไปพร้อมกับเทคโนโลยี และการปรับตัวสู่อนาคตที่เนื้อหาและปัญญาประดิษฐ์จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เนื้อหาสัมมนาในแต่ละช่วง ยังเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ AI ในการสร้างสรรค์เนื้อหาภาพและเสียง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการออกแบบเนื้อหาดิจิทัลที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเน้นความเข้าใจในกฎหมาย ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม
นอกจากนี้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนในช่วงท้ายยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันตั้งคำถามและเสนอแนวคิดต่อยอดจากเนื้อหาที่ได้รับ สะท้อนถึงความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตแห่งการสื่อสาร