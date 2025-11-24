Canva ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่

Canva ร่วมมือกับ สพฐ. เปิดให้โรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศใช้งาน Canva โปรแกรมดีไซน์จาก AI ได้ฟรี สนับสนุนให้ครูและนักเรียนกว่า 6 ล้านคน ได้เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
Canva แพลตฟอร์มดีไซน์แบบครบวงจร ประกาศร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งยกระดับห้องเรียนทั่วประเทศ โดยเปิดให้ครูและนักเรียนไทยกว่า 6 ล้านคน ใช้งาน Canva สำหรับครูและนักเรียนได้ฟรี พร้อมฟีเจอร์พรีเมียมทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียน
ตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) โครงการนี้จะดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สพฐ. ที่มุ่งสร้างระบบการศึกษาที่เปิดกว้าง สนุก และพร้อมรับอนาคต
Canva และ สพฐ. จะส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือ AI สร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน ทำให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังลดภาระงานเอกสารไปในตัว ขณะเดียวกัน นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบใหม่ๆ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ การดีไซน์และสื่อสารผ่านภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความพร้อมในยุคดิจิทัล
ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า สพฐ. มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย การร่วมมือกับ Canva ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษากว่า 6 ล้านคน สามารถเข้าถึงเครื่องมือสร้างสรรค์ระดับโลกได้ฟรี และนำไปใช้จริงในห้องเรียน การใช้ Canva Education จะช่วยให้ครูออกแบบบทเรียนได้ง่ายขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือทำของผู้เรียนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน นักเรียนก็จะได้พัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน เราเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและพร้อมรับอนาคตให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
““ภารกิจของ Canva คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนดีไซน์และถ่ายทอดไอเดียของตัวเองออกมาได้ง่ายขึ้น” ภัคพล ตั้งตงฉิน Country Manager Canva ประเทศไทย กล่าว “การสื่อสารออกมาเป็นภาพจะไม่ใช่แค่ทักษะพิเศษอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นทักษะสำคัญของนักคิด ครีเอเตอร์ และผู้นำรุ่นใหม่ของไทย ความร่วมมือของเรากับภาครัฐครั้งนี้ คือการส่งต่อโอกาสให้ครูและนักเรียนกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศได้เข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนรู้สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 ครูและนักเรียนในเขตการศึกษากว่า 245 เขต จะสามารถใช้งาน Canva สำหรับครูและนักเรียนได้ฟรี เราจะจัดอบรมครูและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูไทยพร้อมส่งเสริมจินตนาการ ความมั่นใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน”
Canva สำหรับครูและนักเรียนมีเท็มเพลตด้านการศึกษาหลายพันแบบให้เลือกใช้ พร้อมฟีเจอร์ AI ที่ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ครูสามารถวางแผนเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง Google Classroom และ Microsoft Teams ได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ Canva ยังให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ที่นักเรียนเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์อย่างมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
Canva และ สพฐ. ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะดิจิทัลในระบบการศึกษาไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 Canva ได้จัดอบรมเชิงลึกให้กับเจ้าหน้าที่ไอทีทั่วประเทศ เพื่อเตรียมเปิดใช้งาน Canva ในเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด นอกจากนี้ ยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของ สพฐ. กว่า 400 คน เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ Canva ในการทำงาน
ในเดือนธันวาคม จะมีการอบรมครูทั่วประเทศ เพื่อแนะนำการใช้ Canva ในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนสนุก มีส่วนร่วม และกระตุ้นให้นักเรียนได้ลงมือทำมากขึ้น
สำหรับ ปี 2569 จะมีโครงการต่อเนื่องอีกหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาคอร์สเสริมทักษะการดีไซน์และการสื่อสารสำหรับนักเรียน รวมถึงโครงการ Canva Innovative School เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
หากคุณเป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือ นักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา และต้องการใช้งาน Canva สำหรับครูและนักเรียนฟรี กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ canva.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลที่ออกโดยเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หรือ สพฐ. (@ndlp.go.th) เพื่อรับสิทธิ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canva สำหรับครูและนักเรียนได้ที่ www.canva.com/th_th/education/schools
แพลตฟอร์ม Canva
Canva แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทุกคนดีไซน์และทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว เปิดตัวในปี 2556 ด้วยเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถดีไซน์ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ Canva รองรับการใช้งานทั้งในองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ใช้ทั่วไป และนักเรียนในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดดีไซน์ หรือดีไซเนอร์มืออาชีพ Canva ก็มีเครื่องมือครบครันที่ทำให้ไอเดียของคุณกลายเป็นจริงได้ง่ายๆ ด้วยคลังคอนเทนต์จากดีไซเนอร์ที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุดในโลก พร้อมชุดผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ AI ที่ Canva พัฒนาขึ้นเอง ทุกคนจึงสามารถสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน และสื่อสารไอเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แพลนสมาชิก Canva สำหรับครูและนักเรียน
Canva สำหรับครูและนักเรียน คือแพลนสมาชิกบนแพลตฟอร์ม Canva ที่เปิดให้ครูและนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาใช้งานได้ฟรี 100% พร้อมเท็มเพลตนับพันแบบที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน แบบฝึกหัด พรีเซนเทชั่น อินโฟกราฟิก วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณครูสามารถสร้างสื่อการสอนสนุกๆ ได้ในไม่กี่นาที และนักเรียนก็ได้พัฒนาทักษะสำคัญ เช่นความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ AI ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย