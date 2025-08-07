ไทยพีบีเอส ผนึกกำลังภาคีฯ จัด “FutureED Fest 2025” ขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่อนาคตด้วยพลัง AI

ไทยพีบีเอส ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา จัด “FutureED Fest 2025” ต่อเนื่องปีที่ 3 ต่อยอดการศึกษาแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลดความเหลื่อมล้ำเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมกับ Google for Education, Starfish Labz, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Pและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา จัดงานแถลงข่าว “FutureED Fest 2025” ภายใต้ธีม The Future of Learning: AI-Driven, Human-Centered, and Equitable for All เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ด้านการศึกษาแห่งอนาคต พร้อมทั้งต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการ ไทยพีบีเอส
นายสมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา กล่าวว่า ไทยพีบีเอส ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ จึงมุ่งมั่นพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ให้เข้าถึงง่าย สนุก น่าติดตาม และเหมาะสำหรับทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว ผ่าน “ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก” พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันสร้าง “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” และ FutureEd Fest 2025 นับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้มีบทบาทในระบบการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และแนวทางใหม่ ๆ เพื่อออกแบบอนาคตของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมกันออกแบบอนาคตของการเรียนรู้ให้มีความเท่าเทียม ยั่งยืน และสอดรับกับโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางด้าน นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล นักพัฒนาวิชาชีพสื่อ และที่ปรึกษาโครงการ FutureEd Fest กล่าวว่า ได้ติดตามพัฒนาการของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และรู้สึกยินดีที่ได้เห็นการขยายตัวของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะปีนี้มีการหยิบยกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “การเรียนรู้แห่งอนาคต” ที่เน้นการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการการศึกษา
“ห้องเรียนที่มี AI ” ไม่ได้หมายถึงเพียงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตนักเรียนที่เก่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเรียนรู้ที่สามารถออกแบบและขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมี AI เป็นเครื่องมือสนับสนุน สิ่งสำคัญคือ เราต้องส่งเสริมให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาเข้าใจการใช้ AI อย่างรู้เท่าทัน ใช้อย่างมีจริยธรรม และตระหนักถึงทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีดังกล่าว
ขณะเดียวกัน นายณัฐพงศ์ จันทนะศิริ นายกสมาคมนักวิชาการไทย ได้พูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางการศึกษาว่า ทุกคนต่างก็เข้าใจว่ามีความสำคัญ แต่สิ่งที่เราควรให้ความหมายเพิ่มเติมคือ การสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” ที่เต็มไปด้วยคุณค่า เป็นพื้นที่ที่รู้สึกพร้อมจะเรียนรู้อย่างอิสระและเต็มใจ พื้นที่การเรียนรู้ที่ดีจึงไม่ใช่แค่สถานที่ แต่คือบรรยากาศที่เอื้อต่อการเติบโต ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยี โดย AI ไม่ควรถูกมองว่าศัตรูของครู แต่ควรมองว่าเป็น “เครื่องมือ” ที่ช่วยเสริมพลังในการสอน หากใช้อย่างเข้าใจและมีกลยุทธ์ จะยิ่งทำให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวแทนครูจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย นายคมปกร ไพอนนท์ กล่าวว่า การเตรียมการเรียนการสอน จำเป็นต้องเลือกใช้ Metrology ที่เหมาะสม เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากความสนใจของเด็กเป็นหลัก ครูทำหน้าที่ออกแบบทั้งสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องไปพร้อมกัน ในยุคปัจจุบันที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เท่าทันโลก ครูจึงไม่ได้มีบทบาทเพียงผู้ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องเป็น “ผู้ออกแบบประสบการณ์” ที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้นักเรียนตลอดเส้นทางการเรียนรู้ เสมือนเป็นเพื่อนร่วมทางที่คอยพาเด็ก ๆ ไปให้ถึงเป้าหมาย
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education กล่าวถึงจากความสำเร็จของงานในปีที่ผ่านมาและการต่อยอดนวัตกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้นำมาสู่การออกแบบกิจกรรมในปีนี้ภายใต้ 4 แกนหลัก (Key Pillars) ที่จะเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้แห่งอนาคต ได้แก่ 1.AI and Human Potential: Transforming Education 2.Innovation and Maker Education for Future-Ready Learners 3.Equity in Education: Local Solutions for Inclusive Learning 4.Shaping Future-Ready ขณะเดียวกัน Schools & Lifelong Learners ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตของการศึกษาไทยที่เข้มแข็ง ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยมี AI และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสําคัญ และมีครูผู้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน
งาน FutureED Fest 2025 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2568 ณ ไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ โดยพบกับไฮไลต์สำคัญของงาน อาทิ Keynote Speech จาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน กับหัวข้อ “บทบาททีเปลียนแปลงของครูไทยในยุคที AI มีบทบาทในห้องเรียน” และวงเสวนา Panel Discussion หลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ อนาคตการเรียนรู้: การผสมผสานการเรียนรู้ระหว่าง AI และมนุษย์, จากห้องเรียนสู่ตลาดแรงงาน: ทักษะทีนักเรียนต้องมีในยุค AI, From Schooling to Learning: โรงเรียนต้องเปลี่ยนอย่างไรในโลกแห่งความไม่แน่นอน, AI Assistant สู่ AI Partner: เครืองมือ AI ช่วยลดภาระงานของครูได้จริงหรือ? และปัญญาประดิษฐ์เพื่อทุกคน: ทําอย่างไรให้ AI ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมด้วย Workshop จากวิทยากรชั้นนํา และองค์กรเครือข่าย เสริมความรู้จากนักนวัตกรรมการศึกษาถ่ายทอดเครืองมือ How to มากมาย ตลอดทั้งวัน
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่: https://bit.ly/3TFt690 ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์: www.futureedfest.com
