พรรคครูไทยฯชูนโนยายเด็ดด้านการศึกษาสู้ศึกเลือกตั้ง นำร่องเปิดตัว2ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขตภาคอีสาน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.สู้ศึกเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่ขอนแก่น “พรรคครูไทยเพื่อประชาชน” ชูนโยบายเด็ด การศึกษานำการเมือง ครูพัฒนาคน ประชาชนพัฒนาชาติ” หวังเป็นทางเลือกใหม่ในตลาดนักเลือกตั้งหลังประชาชนเริ่มเบื่อนักการเมืองจากพรรคใหญ่ๆ เบื้องต้นคาดหวังได้ สส.ไม่น้อยกว่า 10 คน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(6 ธ.ค.) ที่ห้องหลักเมืองโรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายคมกริช พุดดี หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. และนโยบายพรรค โดยกล่าวว่า พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 หัวหน้าพรรคคือ นายปรีดา บุญเพลิง โลดแล่นทางการเมืองมาทั้งหมด 14 ปี จนถึงปัจจุบัน สำหรับหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคือ นายคมกริช พุดดี สำนักงานพรรคตั้งอยู่ที่ บ้านท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น มีสาขาพรรค จำนวน 6 สาขา คือ 1.อุดรธานี 2. ชัยภูมิ 3. สุพรรณบุรี 4. นครสวรรค์ 5. สุราษฎร์ธานี 6. สตูล
นายคมกริช กล่าวอีกว่า พรรคครูไทยฯมีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งทุกจังหวัด ทั้งบัญชีรายชื่อและเขตการเลือกตั้ง บอกได้เลยว่า พรรคของเราเป็นพรรคที่ตั้งมาจากครู ด้วยองค์กรของครู มุ่งหวังที่จะพัฒนาคน เราเห็นชาติบ้านเมืองมีความสะเปะสะปะ มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ยุติธรรม เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเนื่องมาจากการเมือง เราก็เลยตั้งพรรคเพื่อที่จะพัฒนาคนเพื่อไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ ให้ชาติบ้านเมืองได้พัฒนาอย่างมั่นคง แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งคาดหวังจำนวน สส.ที่จะได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต่ำกว่า 10 คน
สำหรับนโยบายหลักๆของพรรคนั้น จะเน้นการช่วยเหลือครูและบุคลากรด้านอาชีพและการปลดหนี้เพื่อความก้าวหน้า, ประชาชนด้านเศรษฐกิจและความเดือดร้อน,ความมั่นคง ปราบสแกมเมอร์ ซึ่งได้วางยุทธศาสตร์พรรคครูไทย คือเร่งแก้ปัญหาให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกมิติ
สำหรับจุดขายของพรรค จะเน้นนโยบายสำคัญ
ประกอบด้วย 1. ยกระดับการศึกษาให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ และสังคมโลก ให้ทันต่อโลกในยุคดิจิทัล คือยุคของเทคโนโลยีทุกรูปแบบ 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในด้านการจัดการศึกษา เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย (อนุบาล - ม.6) ประกันชีวิตฟรี ให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย (อนุบาล - ม.6)จัดรถรับส่งนักเรียนที่ยากจนฟรีระหว่างเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับฟรีด้านอาหารเสริม (นม) ฟรีระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น ฟรีอาหารเช้า-เที่ยงในระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย
3. ด้านพัฒนาคุณภาพระดับโรงปรับปรุงทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพ บริหารจัดการได้เองในโรงเรียน โรงเรียนเป็นนิติบุคคลโรงเรียนขนาดเล็กเน้นจัดการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนเอกชน มีอุปกรณ์และคุณครูครบชั้นเรียนโดยให้อิสระทางความคิดกับผู้บริหารและครูในการบริหารจัดการในโรงเรียน
4. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรและความก้าวหน้าส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีทุกรูปแบบความก้าวหน้าทางการประกอบอาชีพในการเลื่อนวิทยฐานะโดยใช้เชิงประจักษ์โดยใช้เชิงประจักษ์ ส่งผลงานจากการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบสื่อทางเทคโนโลยี, ผลงานที่นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ที่สำคัญการเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับของผู้อำนวยการเขตพื้นที่, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการเลื่อนระดับที่รวดเร็วและโปร่งใส ตรวจสอบได้เมื่อถึงเวลา และคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
ในส่วนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาการเข้าสู่ตำแหน่งให้ปรับวิทยฐานะเป็นตำแหน่งเชียวชาญ โดยการอบรมเข้าสู่ตำแหน่งนำมาใช้ในการประกอบเลื่อนวิทยฐานะได้เลย เพื่อขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานทุกโรงเรียนต้องมีเจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรงที่เป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว และพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานราชการเมื่ออายุครบ 3 ปีในการปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งต้องได้รับความคุ้มครองในการครองชีพ
ด้านสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์ดูแลดวงตา 1 จังหวัดต่อ 1 ศูนย์ เพื่อให้บริหารประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียมจัดตั้งศูนย์ฟอกไต 1 อำเภอ 1 ศูนย์บริการ เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบเพิ่มอัตราการจ้างงาน และพัฒนาศักยภาพแรงงานโดยการอบรมฝีมือแรงงานทุกรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจบนพื้นฐานการจ้างงานและโปร่งใส และด้านต่างๆ
นโยบายพักหนี้สนับสนุนการพักหนี้ของเกษตรกร หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย คนละไม่เกิน 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี และเมื่อครบกำหนดห้ามนำดอกเบี้ยมาทบต้นของยอดกู้ด้านการเกษตรสนับสนุน “เกษตรกรพันธุ์สัญญา” คือการทำสัญญาตกลงขายสินค้าล่วงหน้ากับผู้ประกอบการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นพืชการเกษตรทุกชนิดนโยบายด้านพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เช่น โซล่าเซลล์
นโยบายด้านภัยพิบัติเร่งแก้ไขข้อกฎหมาย และข้อปฏิบัติในการปรับปรุงระบบเตือนภัย ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนโยบายด้านปัญหาสังคมและอาชญากรรมสนับสนุนการปราบยาเสพติดอย่างจริงจังการพนันออนไลน์และเครือข่ายสแกมเมอร์โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
นโยบายด้านความมั่นคงและต่างประเทศสนับสนุนให้ใช้วิธีการมาตรการทางทหารควบคู่การรักษาอธิปไตย และเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ด้านนายกัมปนาท มูลโต รองหัวหน้าพรรค ประสานงานกับองค์กรการศึกษาแห่งประเทศไทย สรรหาผู้สมัครเป็น สส. ระบุว่า ว่าที่ผู้สมัครของพรรค ส่วนใหญ่เป็นนักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จากการประสานงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งพรรคครูไทยเพื่อประชาชนเปิดตัวผู้สมัครในเบื้องต้น คือ 1.นายวิศิษฎ์ เจริญศิลป์(ทนายชอว์น)อาชีพทนายความ จะลงเลือกรับสมัคร สส. เขต 1 สส.เขตขอนแก่น 2.นายกิตติพัฒน์ สีดามาตย์ ผู้สมัคร สส.เขต 4 (อ.บ้านดุง อ.ทุ่งฝน) จ.อุดรธานี อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ส่วนว่าที่ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งอื่นๆในแต่ละจังหวัดจะมีการเปิดตัวในลำดับถัดไป แต่เชื่อว่าประชาชนจะให้การยอมรับ เพราะเราคัดสรรคตัวบุคคลมาเป็นอย่างดี