ขบ.เสียใจ รถตู้รับส่งนักเรียนจ.ขอนแก่น ถูกชน มีผู้เสียชีวิตเร่งเยียวยา ถกหาแนวทางป้องกันเพิ่ม

ขบ.เสียใจ อุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนจ.ขอนแก่นถูกชน มีผู้เสียชีวิต – บาดเจ็บ เร่งช่วยเหลือเยียวยา ประสานงานติดตามคดีผู้ทำผิด และตรวจสอบผู้ประกอบการ หารือ”กระทรวงศึกษาฯ หาแนวทางใช้เทคโนโลยีในการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด
วันนี้ (31 ตุลาคม 2568) จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เสียหลักเฉี่ยวชน รถตู้รับ – ส่งนักเรียนที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อยรวม 14 ราย ซึ่งแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ดังกล่าว
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทันที ดังนี้
1. เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยา โดยประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง และบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ เพื่อให้ความช่วยเหลือและชดเชยค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด
2. ติดตามผลคดี โดยประสานกับพนักงานสอบสวน กับสถานีตำรวจภูธรชุมแพ เพื่อติดตามผลการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิด
3. เรียกผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ ดำเนินมาตรารเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย ในส่วนของผู้ขับขี่เร่งดำเนินการแยกชนิดประเภทผู้ขับขี่ที่สามารถรับส่งนักเรียนเท่านั้น เพื่อกำกับในเชิงความปลอดภัยสูงสุด ด้านมาตรฐานตัวรถอยู่ระหว่างออกมาตรฐานรถโรงเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่งเสริมสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นในการนำไปใช้ในการจัดให้มีรถโรงเรียนที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังเตรียมที่จะหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน-ผู้ปกครอง-สำนักงานขนส่งจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีในเพื่อใช้ในการควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป
กระทรวงคมนาคม โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กับกรมการขนส่งทางบก ในการเร่งดูแลออกมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนทั่วประเทศที่เดินทางผ่านระบบรถรับส่งสาธารณะ ซึ่งกระทรวงฯ มีความห่วงใย และต้องสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยให้แก่ ผู้ขับขี่และนักเรียนที่โดยสารทุก ๆ วัน และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ประกอบการและผู้ขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป