(คลิป) เปิดใจ “อัมพร พินะสา” รองหัวหน้า ปชป.สู้ศึกเลือกตั้งภาคอีสาน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“อัมพร พินะสา” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พบปะผู้สมัครสส.พรรคทั้ง 132 เขตในภาคอีสาน ย้ำผู้สมัครสส. ต้องเล่นการเมืองแบบสุจริต โปร่งใส พร้อมเชิญชวนทุกพรรคการเมืองเล่นการเมืองแบบสุจริต นำไปสู่การไม่ทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้นทุนที่ดีต่อการพัฒนาประเทศ
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น พรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมพบผู้สมัครส.ส.ทั้ง 132 เขตเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีดร.อัมพร พินะสา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานแถลงนโยบายพรรค พร้อมให้คำแนะนำการสู้ศึกเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครสส.พรรคประชาธิปัตย์ ในภาคอีสานร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้า
นายอัมพร พินะสา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวภายหลังการประชุมว่า การสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ส.ส.จำนวนเท่าใด หรือกำหนดแนวทางว่าจะต้องเป็นรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ ตนอยากพิสูจน์ถึงการเล่นการเมืองที่บริสุทธิ์ ไม่ซื้อเสียง เล่นการเมืองโดยสุจริต โปร่งใส เราจะรณรงค์การเมืองที่ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง มาวัดผลออกมาจะเป็นอย่างไร กำหนดทิศทางการฟื้นตัวใหม่ในระยะยาว
พรรคประชาธิปัตย์ ต้องการทำความเข้าใจกับผู้สมัครของพรรค ให้เข้าใจถึงอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคที่เริ่มต้นทำการเมืองสุจริต เราจะไม่ส่งเสริมการซื้อสิทธิขายเสียง ประการต่อมาพรรคประชาธิปัตย์จะใช้การเมืองเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ ถ้าทำการเมืองที่สุจริตจะนำไปสู่การไม่ทุจริตคอรัปชั่น สิ่งที่พี่น้องชาวอีสานต้องทนอยู่กับความยากจน มีหนี้สิน พรรคประชาธิปัตย์จะปลูกฝังเรื่องการเมืองสุจริตผ่านกลไกการเลือกตั้ง กำชับผู้สมัครในการหาเสียงไม่ให้ใช้เงินเป็นเครื่องมือ หรือซื้อสิทธิ ขายเสียง
ขณะเดียวกันจะเชิญชวนทุกพรรคการเมือง มาเล่นการเมืองแบบสุจริตด้วยกัน ซึ่งเรามีความเชื่อว่าถ้าการเมืองสุจริต จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติมีต้นทุนที่ดี ประเทศไทยมีต้นทุนด้านธรรมชาติดี มีภูมิศาสตร์ดี ประชาชนดี แต่วันนี้ทำไมการพัฒนาประเทศถึงสู้ประเทศอื่นไม่ได้ เพราะการเมืองบ้านเราไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการเมืองที่สุจริต จึงอยากเชิญชวนทุกพรรคการเมืองมาเล่นการเมืองที่สุจริตไปด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจน