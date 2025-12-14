สนามเลือกตั้งโคราชเริ่มเดือด ! โกศล“ แฉนักการเมืองใหญ่เริ่มเกมใต้ดิน พัวพันคดีที่ดิน สปก.–บุกรุกป่า จี้ กกต.-ป.ป.ช.-ดีเอสไอ ตรวจสอบ

“โกศล ปัทมะ ” แฉนักการเมืองบ้านใหญ่เปิดเกมใต้ดินแจกเงินซื้อฐานเสียง ชี้พัวพันคดีถือครองที่ดิน ส.ป.ก.–ภ.ท.บ.5 และบุกรุกป่า เอาเปรียบประชาชนจี้ กกต.–ป.ป.ช.–ดีเอสไอ เร่งตรวจสอบ ย้ำต้องเอาผิดถึงขั้นยึดทรัพย์!
นายโกศล ปัทมะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงบรรยากาศทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภายหลังมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ว่า ขณะนี้สถานการณ์การเมืองในพื้นที่เริ่มทวีความดุเดือดอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากนักการเมืองหลายกลุ่มเริ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลของนักการเมืองบางรายที่อ้างตนเป็น “บ้านใหญ่” ในพื้นที่
นายโกศล ระบุว่าพบพฤติกรรมเรียกผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าพบ พร้อมมีการแจกจ่ายเงินเพื่อขอแรงสนับสนุนผู้สมัครในกลุ่มของตนสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งตนเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเมืองไทย จึงออกมาเตือนให้ยุติการกระทำดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนชาวโคราชใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือลงโทษนักการเมืองที่ใช้เงินเป็นตัวนำ และตั้งคำถามว่าในอดีตได้ทำประโยชน์อะไรให้จังหวัดนครราชสีมาบ้าง ตนได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้ไว้แล้ว และพร้อมจะเปิดเผยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม
“ สิ่งที่น่ากังวลยิ่งไปกว่านั้นคือ นักการเมืองกลุ่มเดียวกันยังมีส่วนพัวพันกับคดีความที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากจน ทั้งกรณีการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ภ.ท.บ.5 รวมถึงการบุกรุกเขตป่าถาวร เพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทั้งที่ที่ดินดังกล่าวมีไว้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนใช้ทำกินและสร้างรายได้ ที่ดินของรัฐควรเป็นของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ถูกนักการเมืองบางกลุ่มเบียดบังไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว” นายโกศล กล่าว
นายโกศล ยังเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เร่งติดตามตรวจสอบนักการเมืองที่หาผลประโยชน์จากการบุกรุกป่าและถือครองที่ดินโดยมิชอบ หากพบว่ามีความผิด นอกจากต้องดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว ควรมีการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริต เพื่อนำกลับมาเป็นงบประมาณแผ่นดินให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง