อุบลฯรับร่างผู้กล้า "พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม"กลับบ้านอย่างสมเกียรติ

อุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี รับร่างทหารผู้กล้าเสียสละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทย ที่ถูกนำกลับบ้านอย่างสมเกียรติ โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่ทราบข่าวต่างมาโบกธงชาติ เพื่อเป็นเกียรติด้วย
ที่สนามบิน กองบิน 21 อุบลราชธานี พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เป็นประธาน พร้อมทหารกองเกียรติยศ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกันรับร่าง พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม ตำแหน่งพลปืนเล็ก สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ สมรภูมิบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เพื่อกลับบ้านเกิด อ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยร่างของพลทหารทิวตะวัน ถูกนำขึ้นเครื่องบิน C295 จากสนามบินกองบิน 3 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มาถึงกองบิน 21 โดยมีทหารกองเกียรติยศ พระสงฆ์ ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล นำทางขึ้นรถอย่างสมเกียรติ
ระหว่างทางมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา แต่งกายไว้ทุกข์ถือธงชาติไทยยืนโบกธงชาติสดุดีความกล้า และขอบคุณพลทหารทิวตะวัน ที่ปกป้องประเทศไทยด้วย