เขมรระดมยิง BM21 ทหารไทยพลีชีพที่บ้านหนองจาน 3 นาย บาดเจ็บ 13 นาย ส่วนพื้นที่ตาควายบาดเจ็บ 5 นาย

วันนี้ (26 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว จ.ส.อ.พงศกร นาคทองดี, พลทหาร ปฏิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์ และพลทหาร ทิวตะวัน พลเยี่ยม สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อ 26 ธ.ค.68
กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป
ทั้งนี เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาได้ระดมยิงจรวด BM21 เข้ามายังพื้นที่บ้านหนองจาน ทำให้ทหารไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ หลายนาย ดังนี้
เสียชีวิต 3 นาย ได้แก่
1. จ.ส.อ.พงศกร นาคทองดี ดำ อายุ 36 ปี
-สะเก็ดเข้าปอดและต้นขา เสียเลือดมาก
เสียชีวิตที่ ร.พ.โคกสูง
2.พลทหาร ปฏิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์ ดำ อายุ 19 ปี
-เสียชีวิตที่เกิดเหตุ
3. พลทหาร ทิวตะวัน พลเยี่ยม ดำ อายุ 22 ปี
-เสียชีวิตที่เกิดเหตุ
บาดเจ็บสาหัส 1 นาย
พลทหาร นิธิกร สมทุม แดง อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.อนันต์ จ.ลพบุรี
-โดนสะเก็ดที่คอ
บาดเจ็บปานกลาง 1 นาย
พลทหาร ณัฐวุฒิ เกียนมะเริง เหลือง อายุ 21 ปี
-ร.พ.สนาม โคกสูง
-โดนสะเก็ด
บาดเจ็บเล็กน้อย 11 นาย ได้แก่
จ.ส.อ.ประจักษ์ วิเศษรัตน์ เขียว อายุ 41 ปี
-ร.พ.สนาม โคกสูง
-หูอื้อ
จ.ส.อ.เจษฏา มงคล เขียว อายุ 35 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-หูอื้อ
พลทหาร เอกมงคล แสงดี เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-สะเก็ดขาซ้าย
พลทหาร สุรภัทร สุทธิ์บุตร เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ด
พลทหาร เทวัญ บุญเหมาะ เขียว อายุ 21 ปี
-ร.พ.สนาม โคกสูง
-สะเก็ดมือข้างซ้าย
พลทหาร นิทัศน์ ทองอยู่ เขียว อายุ 21ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ด
พลทหาร อนุพงษ์ อุดหนุน เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ด
พลทหาร นันทวัน พันธ์แก่น เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ด
พลทหาร ธนพล ส่งเสริม เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดหัวแตก
พลทหาร ภานุพงศ์ สรนิกร เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ด
พลทหาร เกียรติศักดิ์ แก้วคำ เขียว อายุ 21 ปี
-ส่งต่อ ร.พ.วัฒนาฯ
-โดนสะเก็ดตาขวา
มีรายงานด้วยว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากัมพูชาได้ระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้าใส่พื้นที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ เช่นกัน ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ 5 นาย
ล่าสุด เพจ Army Military Force รายงานว่า เมื่อเวลา 20:54 น. ห้วยตามาเรีย-ตาควาย-สระแก้ว เดือดมาก ทหารกัมพูชาระดมยิง BM-21 ลงอย่างกับห่าฝน ขณะทหารไทยสวนกลับด้วยปืนใหญ่