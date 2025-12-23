xs
xsm
sm
md
lg

พลีชีพอีก 1 “พลฯ ธนพัฒน์ นันทะวงศ์” ปกป้องอธิปไตยสมรภูมิบ้านหนองจาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทภ.1 ขอสดุดดีทหารกล้า “พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์” สละชีพปกป้องอธิปไตยไทย ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

กองทัพภาคที่ 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว “พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์” สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อ 23 ธ.ค.68

กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น