อย่างแม่น! ทหารไทยยิงปืนใหญ่ทำลายบังเกอร์ทหารกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจาน

วันที่ 26 ธ.ค.เมื่อเวลา 11.13 น. เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force เผยแพร่วิดีโอคลิปทหารไทยใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายบังเกอร์ทหารกัมพูชาอย่างแม่นยำราวกับจับวาง บริเวณหน้าบ้านเรือนในพื้นที่บ้านหนองจาน หลังตรวจพบฝ่ายกัมพูชาเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการยิงปืน ค.ตอบโต้ฝ่ายไทย
ทั้งนี้ พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ยังคงมีการปะทะกันอย่างหนัก ทหารไทย โดยกองทัพภาคที่ 1 ยังคงปฏิบัติการเพื่อควบคุมพื้นที่ โดยใช้ปืนใหญ่ยิงสนับสนุน ขณะที่กัมพูชาพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง