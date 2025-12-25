(คลิป)อุบลฯรับร่างผู้กล้าพลทหาร "ธนพัฒน์"กลับบ้านอย่างสมเกียรติ

อุบลราชธานี- รับร่าง "พลทหารธนพัฒน์"ทหารผู้กล้าเสียสละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทย กลับบ้านอย่างสมเกียรติ โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่ทราบข่าวต่างมารอต้อนรับ โบกธงชาติเพื่อเป็นเกียรติด้วย
ที่สนามบิน กองบิน 21 อุบลราชธานี พลตรี ธนกฤต พันธุ์รอด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกันรอรับร่าง พลทหารธนพัฒน์ นันทะวงศ์ หรือพลทหาร ไอน้ำ ทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตย ของชาติ ณ สมรภูมิบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 เพื่อกลับบ้านเกิดจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยร่างของพลทหาร ธนพัฒน์ ถูกนำขึ้นเครื่องบิน C295 จากสนามบิน กองบิน 3 กองทัพอากาศไทย ถึง กองบิน 21 เวลา 11.20 น. มีทหารกองเกียรติยศ พระสงฆ์ ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล นำทางขึ้นรถอย่างสมเกียรติ
ระหว่างทางมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา แต่งกายไว้ทุกข์ถือธงชาติไทยยืนโบกธงชาติสดุดีความกล้า และขอบคุณพลทหาร ธนพัฒน์ ที่ปกป้องประเทศไทยด้วย