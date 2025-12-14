(คลิป)ส่งศพ 4 ทหารพลีชีพ ปกป้องเนิน 677 ช่องอานม้ากลับบ้านเกิด

อุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีส่งศพ 4 ทหารพลีชีพปกป้องเนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จากทหารกัมพูชา ที่พยายามส่งกำลังเข้ายึดคืน ทำให้ปะทะกันดุเดือดให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลรับพระราชทานเพลิงและดินพระราชทานฝังศพ
ที่พุทธสถานมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พันเอกณัฐดนัย ผาคํา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมทหารกองเกียรติยศได้ประกอบพิธีส่งร่าง 4 ทหารกล้า ประกอบด้วย 1.จ.ส.อ.ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี ชาวจังหวัดกระบี่ 3.พลทหารมุสตากีม มาเจ๊ะมะ ชาวจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทั้ง 3 เป็นทหารสังกัดกองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 และ 4.พลทหารกฤตฏิกร สร้อยระย้า ชาวจังหวัด สุพรรณบุรี สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9
โดยทหารทั้ง 4 นายเสียชีวิตจากระเบิดของปืนไร้แรงสะท้อน (ปรส.) ระหว่างการปะทะกันบนเนิน 677 ช่องอานม้า บ้านน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา
โดยศพของ 4 ทหารกล้าจะถูกนำขึ้นเครื่องบิน C295 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งทางยุทธวิธีที่กองบินที่ 21 จ.อุบลราชธานี กลับไปยังบ้านเกิดของแต่ละคน เพื่อให้ญาติพี่น้องทำการบำเพ็ญกุศลศพและรับการพระราชทานเพลิงศพกับดินพระราชทานฝังศพต่อไป