อุบลฯส่งศพทหารกล้ารบพิเศษเสียชีวิตจากการปะทะช่องอานม้ากลับบ้านเกิด

อุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีส่งศพทหารรบพิเศษเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดกลับภูมิลำเนาที่ จ.ลพบุรี ให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลรับพระราชทานเพลิงศพ
ที่พุทธสถานมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พันเอกณัฐดนัย ผาคํา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมทหารกองเกียรติยศได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลส่งร่าง ส.อ.พชร แย้มแตงอ่อน สังกัดกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 (รพศ.1พัน.2) ซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดจากจรวด BM21 ที่ศรีษะ ระหว่างการปะทะกันบนเนิน 677 ช่องอานม้า บ้านน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อช่วงสายของเมื่อวาน
โดยศพของ ส.อ.พชร แย้มแตงอ่อน จะถูกนำขึ้นเครื่องบิน C295 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งทางยุทธวิธีที่กองบินที่ 21 จ.อุบลราชธานี กลับไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ญาติพี่น้องทำการบำเพ็ญกุศลศพและรับการพระราชทานเพลิงศพต่อไป