อุบลฯ ส่งศพทหารกล้า 2 นายกลับบ้านเกิดที่สุพรรณบุรี-สระบุรี

อุบลราชธานี - จังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีส่งศพ 2 ทหารกล้ากลับภูมิลำเนาบ้านเกิดที่ จ.สระบุรี และสุพรรณบุรี ให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลรับพระราชทานเพลิงศพ
ที่พุทธสถานมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พล.ต.ธนฤติ พันธุ์รอด ผบ.มทบ.22 พร้อมทหารกองเกียรติยศได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลส่งร่าง 2 ทหารผู้กล้า คือ ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด ม.4 พัน 11 รอ. ซึ่งพลีชีพที่ จ.ศรีสะเกษ
และ จ.ส.ท.จิระวัฒน์ มุ่งกลาง สังกัด ช.พัน.1 รอ. เสียชีวิตที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งกลับภูมิลำเนาด้วยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ ที่กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ลงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
จากนั้นจะส่ง ส.อ.ชวกร เดชขุนทด ต่อไปที่ อ.พุทธบาท จ.สระบุรี ส่วน จ.ส.ท.จิระวัฒน์ มุ่งกลางไปที่อำเภอบางปลาม้า จฺ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ญาติพี่น้องนำไปบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพยังภูมิลำเนาบ้านเกิดต่อไป