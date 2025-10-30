พรรครัฐมอญใหม่จัดพิธีไว้อาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” สั่งลดธงครึ่งเสาทั่วพื้นที่ แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต

กาญจนบุรี - พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP) จัดพิธีไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสั่งลดธงครึ่งเสาในสถานที่ราชการและชุมชนทั่วพื้นที่ แสดงความอาลัยและถวายความเคารพแด่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
วันนี้ ( 30 ต.ค.) ที่ กองพันที่ 5 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติมอญ (MNLA) บ้านบ่อญี่ปุ่น นายหงสา ประธานพรรครัฐมอญใหม่ (NMSP) เป็นประธานในพิธีไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี นายจอโม นายอำเภอพยาตองซู (พื้นที่พรรครัฐมอญใหม่), พ.ท.ยีโซ่ ผู้บังคับกองพันที่ 5 MNLA, นายอ่องชนะ ปลัดอำเภอ, ร.อ.ไอค็อก รองหัวหน้าชุดประสานพรรครัฐมอญใหม่,เจ้าหน้าที่พรรครัฐมอญใหม่ ผู้นำหมู่บ้าน และทหารกองเกียรติยศ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ภายในพิธีมีการลดธงลงครึ่งเสา การอ่านสาสน์ไว้อาลัยโดยนายหงสา และการยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย ก่อนผู้ร่วมพิธีและกองเกียรติยศถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
โดยสาระสำคัญของสาสน์จากพรรครัฐมอญใหม่ระบุว่า “พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP) และชาวมอญ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องในโอกาสการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ผู้เป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย”
สาสน์ดังกล่าวยังกล่าวสดุดีถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก รวมถึงชุมชนชาวมอญในประเทศไทย
“พรรครัฐมอญใหม่และชาวมอญ ขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ และขอถวายเกียรติแด่พระราชจริยวัตรอันงดงาม พระราชจิตอาสาอันไม่รู้เหน็ดเหนื่อยของพระองค์”
ทั้งนี้ ได้มีการประกาศให้หน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่พรรครัฐมอญใหม่ ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์