รับสมัคร ส.ส.แบ่งเขตโคราชวันแรกคึกคัก แกนนำพรรค-กองเชียร์ขนทัพมาเชียร์ผู้สมัครฯกันแน่น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตโคราช วันแรกคึกคัก แกนนำพรรค-กองเชียร์ ขนทัพนำป้ายมาเชียร์ให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครฯ กันแน่น ต่างเฮลั่นหลังผู้สมัครฯ ทราบเบอร์ที่ใช้จะหาเสียง ส.ส.แบบแบ่งเขต
วันนี้ (27 ธ.ค.68 ) ที่ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของ จ.นครราชสีมา บรรดาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรค เริ่มทยอยเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครกันตั้งแต่เช้าในช่วงเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา เพื่อมาลงทะเบียนสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร
โดยมีแกนนำของพรรคการเมืองต่างๆ เริ่มทยอยเดินทางมาถึง อาทิ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) จากนั้นในเวลา 07.40 น. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นางสาวสุดาวัลย์ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครด้วยเช่นกัน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมีกองเชียร์ของแต่ละพรรคการเมืองขนทัพกันมาเป็นจำนวนมาก พร้อมกับนำป้ายว่าที่ผู้สมัครฯ แต่ละคน มารอเชียร์และให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครฯ ในการจับเบอร์
จากนั้นเวลาประมาณ 08.30 น. ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดให้ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตของแต่ละพรรค เข้าไปจับฉลากเพื่อเลือกอันดับในการยื่นใบสมัคร โดยอันดับในการยื่นใบสมัครนั้น ถือว่าเป็นเบอร์ที่ใช้หาเสียงด้วย
ทั้งนี้ บรรยากาศในระหว่างการจับฉลากอันดับในการยื่นใบสมัครเต็มไปด้วยความคึกคัก กองเชียร์ของผู้สมัครฯ แต่ละคน ต่างพากันเข้ามาอยู่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 กว่า 1,000 คน กองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละพรรค ต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก พากันช่วยลุ้นตั้งแต่ตอนที่จับลำดับ จนหลังจากผู้สมัครฯ จับลำดับได้ทราบเบอร์ที่ใช้สำหรับหาเสียงของของตนเองแล้ว ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคนแต่ละพรรคเมื่อต้องมาอยู่รวมกันในสถานที่เดียว ไม่มีปัญหาทะเลาะหรือมีปากเสียงกันเลย นับเป็นบรรยากาศที่ดีของการเมืองโคราช