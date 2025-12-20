"เพื่อไทย" เปิดบ้านต้อนรับ "เทวัญ ลิปตพัลลภ" เสริมทัพใหญ่สู้ศึกโคราช เตรียมเปิดตัวผู้สมัครครบ 400 เขต 25 ธ.ค.นี้

พรรคเพื่อไทยเปิดบ้านรับ “เทวัญ ลิปตพัลลภ” พร้อมทีมโคราช เสริมความแข็งแกร่ง เตรียมเปิดตัวผู้สมัครครบ 400 เขต 25 ธ.ค. นี้
วันที่ 20 ธ.ค. 2568 ที่พรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ให้การต้อนรับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พร้อมคณะ ได้แก่ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายวัชรพล โตมรศักดิ์ และนายสมบัติ กาญจนวัฒนา หลังจากพรรคชาติพัฒนามีมติไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง และนายเทวัญตัดสินใจลาออกจากพรรค ก่อนย้ายมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ
นายชูศักดิ์ระบุว่า พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกท่าน โดยเชื่อว่าประสบการณ์ทางการเมืองของนายเทวัญและทีมงานจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้พรรคในจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่ และจะส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ โดยจะมีการเปิดตัวผู้สมัครทั้งหมดในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ พร้อมกล่าวต้อนรับนายเทวัญและทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. โคราช ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยคว้าชัยในระบบแบ่งเขตของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมย้ำว่าย้ำว่า การเสริมทัพครั้งนี้จะช่วยให้พรรคสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขณะที่นายเทวัญกล่าวว่า ภายหลังพรรคชาติพัฒนามีมติไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. แต่หากสมาชิกประสงค์ทำงานทางการเมืองต่อก็ให้อิสระ จึงได้หารือกับทีมงาน ซึ่งล้วนทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และได้พูดคุยกับผู้บริหารพรรคเพื่อไทย จึงเห็นว่าการมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยจะทำให้พลังทางการเมืองในจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้น
“ผมและทีมต้องขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่เปิดพื้นที่ให้เข้ามาร่วมงาน และมั่นใจว่าทั้ง 3 เขตของเราจะได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้” นายเทวัญกล่าว