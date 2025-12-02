xs
ผู้ว่าฯโคราชส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ อส. 177 นาย ลงภาคใต้เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด พร้อมระดมเงินช่วยเหลือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผู้ว่าฯโคราช ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ อส. 117 นาย ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งภารกิจฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลด พร้อมผนึกกำลังภาครัฐเอกชนรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ยอดรวมกว่า 7.5 แสน ขณะที่ ฟาร์ม มทส. ส่งมอบน้ำดื่ม 1,000 โหล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมขอให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว

วันนี้ ( 2 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวและให้โอวาทแก่กำลังพลสมาชิก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา (อส.) ที่ 1 เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้


นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง แม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ภารกิจที่สำคัญยิ่งกว่าคือการ ฟื้นฟู สภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

จังหวัดนครราชสีมาจึงได้ระดมกำลังพล รวม จำนวน 117นาย โดยได้เดินทางไปในรอบแรกแล้ว จำนวน 37 นาย รอบที่ 2 อีกจำนวน 80 นาย เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้อย่างปลอดภัย นายอนุพงศ์ กล่าว


ขณะที่ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน มอบเงินจำนวน 50,000 บาท , อำเภอวังน้ำเขียว มอบเงินจำนวน 60,000 บาท , อำเภอสูงเนิน มอบเงินจำนวน 204,279 บาท และ อำเภอครบุรี มอบเงินจำนวน 82,500 บาท โดยขณะนี้ มียอดเงินบริจาครวมล่าสุดทั้งสิ้น 753,091.92 บาท


ส่วนที่ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฟาร์ม มทส.) ได้มอบน้ำดื่มตรา “มทส.” จำนวน 1,000 โหล มูลค่า 45,000 บาท ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ และผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ รักษาการแทนผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการมอบน้ำดื่มตรา มทส. เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ และขอส่งมอบความห่วงใย น้ำดื่ม 1,000 โหล ไปให้ผู้ประสบภัย รวมทั้ง ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว

















