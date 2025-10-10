“แม่ทัพกุ้ง” ย้ำปราสาทคนาของไทย เป็นหน้าที่กองทัพต้องเอากลับคืนคล้ายภูมะเขือ

“แม่ทัพกุ้ง” ย้ำปราสาทคนาเป็นของไทย เป็นหน้าที่ของกองทัพและส่วนที่เกี่ยวข้องเอาคืนกลับมา คล้ายกับภูมะเขือ สถานการณ์จะบานปลายหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝั่งเขมรจะยอมหรือไม่ยอม
วันที่ 10 ต.ค.ที่หอประชุม 80 พรรษา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของอธิปไตยและปลูกฝังความรักชาติ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารร่วมศูนย์ฝึกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ กว่า 1,400 นาย ซึ่งเข้ารับการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 ประจำปีการศึกษา 2568
ในการนี้ อ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ
ช่วงหนึ่งของการบรรยาย พล.ท.บุญสิน กล่าวถึงปราสาทคนา ที่อยู่บริเวณชายแดน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ว่า จริง ๆ แล้วปราสาทคนาอยู่ในเขตของใครกันแน่ และจะดำเนินการอย่างไรถ้าปราสาทอยู่ในเขตของไทย และก็ได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าปราสาทคนานั้นอยู่ในเขตของไทย ก็จะเป็นหน้าที่ของกองทัพและส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเอากลับคืนมาเป็นของคนไทย
ส่วนเรื่องของการผลักดันนั้น คงคล้ายกับภูมะเขือ ส่วนสถานการณ์จะบานปลายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับฝั่งเขมรว่าจะยอมหรือเจรจาหรือไม่
สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 นั้นก็ยังคงมีความอ่อนไหวไม่ต่างกับบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เพราะยังมีการตรึงกำลังกันอยู่ ปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ถอนกำลัง และก็มีโอกาสที่จะถูกยั่วยุจากฝั่งตรงข้าม แต่ทหารก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเอาไว้ก่อน
ส่วนสถานการณ์จะลุกลามมายังพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้กำลังของฝั่งกัมพูชา ถ้าเราใช้ขั้นตอนตามหลักสากล แต่เขาไม่ยอมรับ สถานการณ์ก็อาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ เพราะจะนำไปสู่การใช้อาวุธ แต่ทางผู้บัญชาการทหารบกก็มีความคิดว่าไม่ได้มุ่งหวังที่ใช้กำลังหรือใช้อาวุธอยู่แล้ว ทางไทยก็ยังยึดหลักปฏิบัติตามหลักสากล เนื่องจากอีกฝั่งนั้นเป็นประชาชน ยืนยันว่าสถานการณ์จะบานปลายหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน และห้วงของเวลาจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงหรือไม่