(คลิป)แห่ต้อนรับเนืองแน่น! “แม่ทัพกุ้ง” เดินสายปาฐกถาพิเศษปลุกจิตสำนึกเยาวชนโคราชรักชาติ ส่งท้ายก่อนเกษียณ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “แม่ทัพกุ้ง” พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เดินสายปาฐกถาพิเศษปลุกจิตสำนึกเยาวชนโคราชอย่างต่อเนื่อง ให้รักชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ FC แห่ต้อนรับเนืองแน่น ส่งท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้
วันนี้ (19 ก.ย.68) เวลา 09.00 น. แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อบรรยายปาฐกถาพิเศษ ให้กับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนได้ฟัง โดยช่วงที่แม่ทัพภาคที่ 2 ลงจากรถ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแถวถือธงชาติไทย โบกสะบัดรอต้อนรับอย่างเนืองแน่น โดยนายสายัณห์ โกลาตี นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ นำคณะครูและศิษย์เก่า ให้การต้อนรับ
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทักทายนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยนักเรียนหลายคนส่งเสียงเฮ ดีใจดังกึกก้อง ราวกับว่าเจอดาราซูเปอร์สตาร์ในดวงใจ และนักเรียนหลายคนยังได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับแม่ทัพภาคที่ 2 อย่างใกล้ชิดด้วย ในขณะที่ประชาชนบางคนที่ทราบข่าวว่าแม่ทัพภาคที่ 2 จะเดินทางมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ก็รีบเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาพบ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ตัวจริง
อย่างเช่น นางยุ้ย (สงวนชื่อ-นามสกุล) ชาว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเอฟซี ของ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ได้เดินทางมาพร้อมกับนำเสื้อมาให้แม่ทัพภาคที่ 2 เซ็นชื่อเป็นที่ระลึก พร้อมกับสวมกอดด้วยความดีใจที่ได้เจอ
นางยุ้ย กล่าวว่า ตนติดตามจากเพจ “FC แม่ทัพบุญสิน พาดกลาง” พอทราบข่าวว่าท่านจะมาที่นี่ จึงได้รีบมาต้อนรับ เพราะอยากเจอตัวจริง ชื่นชอบท่านมาก เคยเจอแต่ในโซเชียล วันนี้ได้เจอตัวจริงสักที จึงได้นำเสื้อสีขาวมาให้ท่านเซ็นชื่อ และจะเก็บเสื้อตัวนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมกับขอเป็นกำลังใจให้ท่านได้ทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ยังมีโปรแกรมเดินสายแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “จากใจแม่ทัพภาคที่ 2” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อีกแห่งด้วย โดยตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พล.ท.บุญสิน ได้เดินทางไปแสดงปาฐกถาพิเศษ ปลุกจิตสำนึก รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งท้ายตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายนนี้