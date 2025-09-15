“นฤมล“ชื่นชม ขรก.ศธ.เกษียณอายุ ยกย่องผลงาน ขอบคุณที่สร้างคุณูปการแก่การศึกษาไทย พร้อม เชิญชวนกลับมาช่วยงานในอนาคต

วันนี้( 15 ก.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2568 โดยมีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
โดย ศ.ดร.นฤมล ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ ตอนหนึ่งว่า อาจารย์เชื่อว่าทุกท่านได้สร้างผลงานที่นับเป็นความสำเร็จ ในแต่ละงานของหน่วยงานที่เข้าไปรับผิดชอบ มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตในการรับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ และคงมีเรื่องที่น่าจดจำและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรเสีย เมื่อห้วงเวลานี้ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่จะต้องเกษียณอายุราชการในอายุ 60 ปี อาจารย์เชื่อว่าทุกท่านที่มีศักยภาพ มีกำลังวังชาและมีเวลามากพอ ก็คงจะกลับมาช่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ เพราะคณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ จะมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอดีตข้าราชการของกระทรวงศึกษา ที่นำความรู้และประสบการณ์ที่มีในช่วงที่รับราชการ มาช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสำนักงาน องค์กรในกำกับ และหน่วยงานต่างๆ
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะไม่ได้ไปแล้วไปเลย คงจะไม่ได้จากกันไปอย่างถาวร ถ้ามีโอกาสก็หวังว่า จะกลับมาช่วยสนับสนุนงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจงานการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับบริหาร ส่วนท่านที่มีความต้องการจะพักผ่อนหลังจากเกษียณฯ คงจะต้องปรับโหมดชีวิตกันใหม่ แต่ถึงอย่างไร ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกอย่างที่มุ่งหวัง ทั้งในเรื่องของครอบครัว เรื่องสุขภาพ ขอให้หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร เพื่ออายุที่ยืนยาว ตามวิวัฒนาการของการแพทย์ประเทศเรา เชื่อว่าน่าจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ได้ถึง 90 ปี และขอขอบคุณทุกท่าน แม้ว่าอาจารย์จะมาอยู่ทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการเพียง 2 เดือน ก็รับรู้ได้ว่าทุกท่านที่อยู่มาถึง 30 - 40 ปี ได้สร้างคุณูปการมากมายแก่กระทรวงศึกษาและการศึกษาไทย ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในผลงานที่สร้างไว้ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย พวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความชื่นชมท่านเสมอตลอดไป ขอบคุณค่ะ” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
จากนั้น ศ.ดร.นฤมล ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (ส่วนกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2568 จำนวนกว่า 50 ราย พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน