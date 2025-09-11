(คลิป)“มทส.” เปิดตัวนวัตกรรม “X-Zense 101” เครื่องตรวจมะเร็งแบบพกพา แสดงผลใน 1 ชม. ใช้งานง่าย-ค่าตรวจถูก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “มทส.” เปิดตัวสุดยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม “X-Zense 101” ต้นแบบเครื่องตรวจมะเร็งแบบพกพา รวดเร็ว แสดงผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง ใช้งานได้ง่าย พกพาได้และเข้าถึงทุกชุมชน เผยค่าตรวจถูกกว่า 2,000 บาท/ครั้ง ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายมาตรฐาน สปสช.กำหนดไว้ที่ 8,000-10,000 บาทต่อครั้ง
วันนี้ (11 ก.ย. 68) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวผลงานวิจัยและนวัตกรรม “X-Zense 101 ต้นแบบเครื่องตรวจมะเร็งแบบพกพา” ผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากความร่วมมือระหว่างคณาจารย์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ในนาม บริษัท สุรเซนส์ จำกัด (SURAZENSE)
นำโดย อาจารย์เทคนิคการแพทย์ ดร.สนอง สุขแสวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ดร.ฐิตา ซ่อนกลิ่น นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม และ นายวีระศักด์ สีกะสอน ศิษย์เก่า มทส. สร้างทีมสตาร์ทอัพ ที่มุ่งส่งต่อนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ช่วยให้สามารถตรวจและประเมินระยะของโรคได้อย่างรวดเร็ว และนำไปใช้งานได้จริงตอบโจทย์ปัญหาของผู้ป่วยและเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาอย่างทันท่วงที
ผลิตภัณฑ์ “X-zense101” ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถพกพาไปใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและ ณ จุดบริการผู้ป่วย (Point-of-Care) รวมถึงการตรวจข้างเตียงคนไข้เพื่อคัดกรองหรือยืนยันผลเพิ่มเติม ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ (Uncomplicated protocol)
เครื่องต้นแบบนี้สามารถแสดงผลได้รวดเร็วภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมง มีความไว (Sensitivity) และมีความจำเพาะ (Specificity) สูง (70%) โดยยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเพิ่มเติมในส่วนของความแม่นยำ (Accuracy) และยังอยู่ระหว่างการทดสอบกับกลุ่มผู้ป่วยจำนวนมากเพื่อยืนยันผล และเพื่อให้สามารถระบุค่าที่แน่ชัดได้ ซึ่งจะนำไปสู่การได้ค่าความแม่นยำที่เชื่อถือได้มากขึ้น และมีค่าตรวจต่อครั้งน้อยกว่า 2,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่ปัจจุบัน สปสช.กำหนดไว้ที่ 8,000-10,000 บาทต่อครั้ง การแปลผลทำได้ง่ายและชัดเจน เช่น พบ (Detected) หรือ ไม่พบ (Undetected) และมีแผนพัฒนาเพื่อรายงานผลเชิงปริมาณในอนาคต
ในระยะแรก เครื่องต้นแบบได้ถูกนำไปทดลองใช้กับตัวอย่างพลาสมาผู้ป่วยมะเร็งปอด และอยู่ระหว่างกระบวนการรับรองมาตรฐาน IEC 60601-1 IEC 62304: Medical device software standard และสำหรับการดำเนินการรับรอง ISO 13485 ควบคู่กับการทดลองทางคลินิกที่ดำเนินการต่อเนื่อง
“X-zense101” จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพในการตรวจระยะโรคได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการวินิจฉัยและรักษา ตลอดจนสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในอนาคต”