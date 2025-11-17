“พาณิชย์”จัดทัพบุกขายมันสำปะหลังที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กรมการค้าต่างประเทศจัดคณะผู้แทนการค้ามันสำปะหลัง พร้อมนักวิชาการ ลุยเจรจาขายมันสำปะหลังไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 18-22 พ.ย.นี้ มั่นใจปิดดีลได้แน่ หลังต้นปีไปขายที่ซาอุดิอาระเบียสำเร็จมาแล้ว
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดคณะเดินทางร่วมกับผู้ส่งออกมันสำปะหลังที่มีศักยภาพ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีองค์ความรู้ในการนำมันสำปะหลังไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งคณะสื่อมวลชน เดินทางไปขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังไทยไปยังอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.2568
โดยการเดินทางไปครั้งนี้ คณะเดินทางจะหารือกับผู้นำเข้ารายใหญ่สำคัญในสองเมือง ได้แก่ กรุงอาบูดาบี และนครดูไบ ทั้งในส่วนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมที่ใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ อาทิ กระดาษ กาว โดยมั่นใจว่าจะเปิดตลาดได้สำเร็จอีกครั้ง หลังจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการเดินทางไปขยายตลาดที่ซาอุดีอาระเบีย และประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้
“ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดใหม่ที่ศักยภาพของสินค้ามันสำปะหลังไทย เนื่องจากมีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่แข็งแกร่ง มีเครือข่ายธุรกิจและการลงทุนในหลากหลายประเทศ รวมถึงมีกำลังซื้อสูง และเปิดกว้างต่อสินค้านำเข้าคุณภาพดี โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้ามันสำปะหลังไทยสามารถขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น”นางอารดากล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังดังกล่าว ไม่เพียงช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกเพียงแห่งเดียว แต่ยังช่วยรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังของเกษตรกรภายในประเทศ รองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากในฤดูการผลิตนี้ รวมทั้งยังเป็นไปตามนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกและบุกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้ามันสำปะหลังของไทย