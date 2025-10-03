ญี่ปุ่นสนใจซื้อมันไทย ใช้เลี้ยงเนื้อวากิว ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ทำอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

กรมการค้าต่างประเทศเผยผลจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและนักวิชาการ ลุยขายมันสำปะหลังให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาหารเพื่อสุขภาพ และสัตว์เลี้ยงที่ญี่ปุ่น ผลตอบรับดีเกินคาด สนใจซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยไปใช้ ทั้งนำไปเลี้ยงวัวทำเนื้อวากิว ทำเม็ดไข่มุกในชานมและเป็นวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และทำเป็นทรายแมว รวมถึงห้องน้ำฉุกเฉินรับมือภัยพิบัติ
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดคณะผู้แทนภาครัฐและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์ นำทีมโดยนายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อไปขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง ณ เมืองฟูกูโอกะ และเมืองคุมาโมโตะ ภูมิภาคคิวชู ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-2 ต.ค.2568 ว่า คณะผู้แทนการค้าได้เดินหน้าเข้าพบหารือกับผู้นำเข้าและผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรม โดยในส่วนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ ได้อธิบายถึงคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของสูตรอาหารสัตว์ที่มีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ โดยเฉพาะโคเนื้อ เนื่องจากภูมิภาคคิวชูเป็นภูมิภาคสำคัญในการผลิตเนื้อวัววากิวที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ทำให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเนื้อวัววากิวมีความสนใจและอาจนำเข้าสินค้ามันอัดเม็ดเข้ามาทดลองใช้เป็นอาหารสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกวัวเพื่อเตรียมจะเข้าสู่กระบวนการขุน
ส่วนอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ บริษัทที่ผลิตแป้งสำหรับการทำขนมหวาน และบริษัทผู้ผลิตเม็ดไข่มุกในชานมไข่มุก ได้ให้ความสนใจในการนำแป้งมันสำปะหลังไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษในการคงรสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหาร อีกทั้งยังตอบโจทย์เทรนด์ฉลากสะอาดที่เน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไร้การตัดแต่งทางพันธุกรรม ซึ่งมันสำปะหลังของไทยเป็นพืชที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMO) จึงสามารถสร้างความมั่นใจและตอบโจทย์ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคตลาดญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
สำหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ได้นำเสนอว่ามันสำปะหลังไทยสามารถแปรรูปเป็นทรายแมว ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูดซับน้ำได้ดี และไม่มีฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกับแมวและมนุษย์ อันเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยผู้นำเข้ายังเห็นว่าคุณสมบัติการดูดซับน้ำของทรายแมวจากมันสำปะหลัง ยังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าจำเป็นในการผลิตห้องน้ำฉุกเฉินสำหรับอุตสาหกรรมการรับมือและป้องกันภัยพิบัติในญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดสูงอีกด้วย โดยบริษัทมีความต้องการที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการ รวมถึงสถาบันวิจัยในไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาตอบสนองความต้องการในตลาดญี่ปุ่นต่อไป
“ตลาดญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพและสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง มันสำปะหลังไทยสามารถตอบโจทย์ในทุกประการ เนื่องจากมันสำปะหลังไทยมีชื่อเสียงด้านคุณภาพในระดับโลกมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นมันอัดเม็ดที่นำไปใช้ในสูตรอาหารสัตว์ หรือแป้งมันสำปะหลังที่นำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้มันสำปะหลังไปผลิตเป็นสินค้ารับมือและป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งกรมจะติดตามความคืบหน้าการซื้อขาย และมั่นใจว่าตลาดญี่ปุ่น จะเป็นตลาดร้องรับผลผลิตมันสำปะหลังของไทยที่สำคัญอีกตลาดหนึ่ง”นางอารดากล่าว