ออเดอร์แรกในประวัติศาสตร์ มันอัดเม็ด 2 หมื่นตันส่งถึงซาอุฯ แล้ว

กรมการค้าต่างประเทศติดตามผลการขายมันสำปะหลังให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่ซาอุดิอาระเบีย ล่าสุดมันอัดเม็ด 20,000 ตัน ถูกส่งถึงท่าเรือดัมมามแล้ว เผยเป็นการเปิดประตูบานแรกให้กับมันสำปะหลังไทยเจาะเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง ส่งผลดีให้ไทยลดการพึ่งพาตลาดเดียว เพิ่มโอกาสส่งออกไปตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และยกระดับราคามันสำปะหลังเกษตรกรให้สูงขึ้น เตรียมเดินหน้าขายต่อ มุ่งเจาะอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ กาว
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการติดตามผลการจัดคณะผู้แทนการค้าภาคเอกชนและนักวิชาการ เดินทางไปเจรจาขายมันสำปะหลังที่ตลาดซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 17-22 พ.ค.2568 ที่ผ่านมา ว่า การเดินทางไปครั้งนั้น บริษัท Arabian Agricultural Services Company (ARASCO) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้สนใจซื้อมันอัดเม็ดของไทยชนิด Hard Pellets เพื่อนำไปใช้ในสูตรอาหารสัตว์ ปริมาณ 20,000 ตัน และล่าสุดได้รับรายงานว่าสินค้ามันอัดเม็ดของไทยได้ส่งไปถึงท่าเรือดัมมามของซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“การส่งออกมันอัดเม็ดไปตลาดซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ เป็นการเปิดประตูบานแรกในการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังไทยไปยังตลาดอาหารสัตว์ในตะวันออกกลางได้สำเร็จ สร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยทั้งระบบ และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงพาณิชย์ในการลดการพึ่งพาตลาดเดียว และขยายการส่งออกมันสำปะหลังไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้มันสำปะหลังไทยมีตลาดเพิ่มขึ้น และส่งผลดีในการยกระดับราคามันสำปะหลังของไทย”นางอารดากล่าว
นางอารดากล่าวว่า กรมจะเดินหน้าเร่งต่อยอดการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังไปยังประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางให้เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และยังเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรของรัฐบาล และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้หาตลาดส่งออกใหม่ ๆ ให้กับสินค้าเกษตรของไทย โดยกรมจะมุ่งส่งเสริมให้ผู้นำเข้าเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของมันสำปะหลังไทยที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีความหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กระดาษ กาว เป็นต้น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย มีชื่อเสียงด้านคุณภาพในระดับโลกมาอย่างยาวนาน มีคุณสมบัติพิเศษสามารถแปรรูปเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย และที่สำคัญ เป็นวัตถุดิบ Non-GMO ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ตลาดโลกให้ความสนใจในการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้
ขณะเดียวกัน การเพิ่มช่องทางการส่งออก จะช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลก รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกไทยสามารถเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตของตนจะมีตลาดรองรับที่มั่นคง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมในระยะยาว