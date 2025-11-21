“อบต.”โคราชแจง! ขออภัยยอมรับผิดพลาด เหตุเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กโผล่วิ่งกลางถนน พร้อมเร่งล้อมคอก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – อบต.หนองจะบก โคราช แจงกราบขออภัยและน้อมรับความผิดพลาด กรณีเหตุเด็กเล็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โผล่วิ่งกลางถนนท่ามกลางรถสัญจรไปมา ความความตื่นตระหนกกันทั่ว พร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดช่องโหว่และคุมเข้มการเปิดประตู เข้าออก ย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
วันนี้ ( 21 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดระทึกใน “กลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเอ็ง” เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 โดยเป็นภาพของเด็กหญิงวัยกำลังดูดขวดนม สวมชุดสีชมพู พร้อมถุงเท้านักเรียน ออกมาวิ่งอยู่กลางถนนเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) บริเวณประตู 1 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก โชคดีที่มีพลเมืองดีเป็นชายคนหนึ่งวิ่งข้ามถนนเข้าอุ้มเด็กกลับมาในที่ปลอดภัยได้ทันเวลา ก่อนที่รถที่สัญจรไปมาจะประสบเหตุ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้ตั้งคำถามถึงความหละหลวมของศูนย์เด็กเล็กที่ปล่อยให้เด็กวิ่งออกมานอกรั้วได้ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ตามมาอย่างกว้างขวาง นั้น
ล่าสุดวันนี้ (21 พ.ย.68) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจะบก ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.หนองจะบก นำเหล็กมาเชื่อมติดบริเวณระเบียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มความถี่ไม่ให้เด็กเล็กสามารถลอดออกมาได้ โดยมี นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายก อบต., นางพรพิมล ทิพย์โอสถ รองนายก อบต. และว่าที่ ร.ต.อำไพ มุงคุนพรม ผอ.กองการศึกษา อบต.หนองจะบก มาติดตามดูแลการดำเนินการติดตั้งตะแกรงเหล็กอย่างใกล้ชิด
พร้อมกันนี้ ทางอบต.หนองจะบก ได้ออกคำแถลงการณ์ต่อกรณีดังกล่าวระบุว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบลหยองจะบก กราบขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2568 กรณีเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู ได้วิ่งอยู่บนถนนมหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกและความวังวลใจให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่ง อบต.หนองจะบก ขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอใช้โอกาสนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในการดูแลเด็กเล็กทุกคนให้ดีที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้”
ทางด้าน ว่าที่ ร.ต.อำไพ มุงคุนพรม ผอ.กองการศึกษา อบต.หนองจะบก กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงวัน ซึ่งเป็นเวลาอาหารกลางวันของเด็กคนอื่น ๆ ขณะนั้นเด็กหญิงในคลิปกำลังหลับอยู่ในห้องพยาบาลซึ่งแยกออกจากกลุ่มใหญ่ และเมื่อครูพาเด็กไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วกลับมาปลุกเด็กคนดังกล่าวก็ไม่พบตัว จึงรีบออกติดตามหาบริเวณโดยรอบ ก่อนจะพบว่าเด็กอยู่กับญาติที่ขายน้ำอยู่หน้าโรงเรียนแล้วและเด็กปลอดภัยดีไม่มีอันตราย
จากนั้นตนได้ประสานพูดคุยกับผู้ปกครองทันที โดยแม่ของเด็กได้โทรศัพท์เข้ามาในช่วงเวลา 14.00 น. ซึ่งตนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด ผู้เป็นแม่เข้าใจสถานการณ์และฝากให้ดูแลความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น ส่วนพ่อของเด็กซึ่งมารับลูกในเวลา 15.00 น. ก็ไม่ได้ติดใจแต่กำชับให้เพิ่มความเอาใจใส่เด็กทุกคนให้มากกว่าเดิม
ทั้งนี้ ทาง อบต.หนองจะบกได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขทันที โดยได้รับความร่วมมือจากกองช่าง อบต.เข้ามาติดตั้งตะแกรงเหล็กเพื่อปิดช่องว่างบริเวณประตูและราวบันได แม้ในวันเกิดเหตุประตูใหญ่ของโรงเรียนที่ปกติจะปิด กลับถูกเปิดทิ้งไว้เนื่องจากมีคนเข้าออก แต่ อบต.หนองจะบก ยืนยันว่าจะเพิ่มมาตรการป้องกันระยะยาว ทั้งการออกแบบรั้วกั้นเสริมด้านข้าง การประสานโรงเรียนบ้านหนองปรู ให้กำหนดเวลาเปิด–ปิดประตูให้ชัดเจน รวมถึงการจัดเวรครูดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
พร้อมทั้งย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และยืนยันว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่งอยู่แล้ว โดยวันเกิดเหตุนั้นมีเด็กมาเรียนทั้งหมด 32 คนจากจำนวนรวม 43 คน
ทาง อบต.หนองจะบก ต้องขออภัยต่อผู้ปกครองเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณที่ยังไว้วางใจให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลบุตรหลาน ทาง อบต.หนองจะบกและคณะผู้บริหารจะเพิ่มความเข้มงวดในการทำงาน ดูแลเด็กทุกคนอย่างรอบด้าน ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะทำทุกทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด