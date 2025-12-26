กกต.โคราชเตรียมพร้อมสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบ่งเขตวันแรก ย้ำผู้สมัคร-กองเชียร์ปฏิบัติตามกม.เลือกตั้ง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - กกต.โคราช เตรียมสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้ง 16 เขตเลือกตั้งของโคราช ผอ.กกต.ฝากผู้สมัครฯ เตรียมหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม ย้ำผู้สมัครฯ ผู้สนับสนุนหรือ กองเชียร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งเคร่งครัด
เวลา 09.00 น. วันนี้ (26 ธันวาคม 2568) ที่ อาคารสุรพัฒน์ 2 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นางสาวปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้นำเจ้าหน้าที่ กกต. และเจ้าหน้าที่สื่อสาร จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ และจุดรับลงทะเบียน รวมทั้ง ติดตั้งระบบสื่อสาร เพื่อเตรียมการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ทั้ง 16 เขตเลือกตั้ง ของ จ.นครราชสีมา โดยช่วงบ่ายวันนี้ มีการซักซ้อมขั้นตอนการรับสมัครของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ทั้ง 16 เขต เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและเป็นไปอย่างโปร่งใส
นางสาวปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (27 ธันวาคม 2568) เป็นวันแรกของการรับสมัครฯ คาดว่า บรรดาว่าที่ผู้สมัครฯ จากพรรคการเมืองต่างๆ จะมายื่นหลักฐานการสมัครเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง จะมีผู้ติดตาม ผู้สนับสนุน และกองเชียร์มาด้วย
จึงขอฝากให้ว่าที่ผู้สมัครฯ ได้เตรียมหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม และผู้สมัครฯ ผู้สนับสนุนหรือกองเชียร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งฯ ซึ่งเชื่อว่า ผู้สมัครฯทุกคนทุกพรรค รวมทั้ง ผู้สนับสนุน ก็รับรู้ รับทราบกติกาและกฎหมายการเลือกตั้งอยู่แล้ว จึงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง